Thailand Property Awards назвала номинантов 2017 года Оглашение имен победителей премии PropertyGuru Thailand Property Awards 2017 состоится в Бангкоке 15 сентября. Пхукетский проект MontAzure вошел в число лидеров премии PropertyGuru Thailand Property Awards 2017 по числу номинаций. В этом году награды девелоперам будут вручаться в 39 категориях, и на пять из них номинирована MontAzure. Кроме нее на награды TPA 2017 претендуют 40 компаний. Соответствующая информация содержится в пресс-релизе организаторов премии, которые в середине августа раскрыли полный список номинантов. География премии в этом году охватывает Бангкок, Пхукет, Самуи, Хуа-Хин, Кхао-Яй и восточное побережье Сиамского залива. Проект MontAzure (и его первая фаза – кондоминиум TwinPalms Residences MontAzure) представлен в следующих номинациях: 1. Лучший кондоминиум на Пхукете; 2. Лучший объект недвижимости смешанного пользования; 3. Лучший архитектурный дизайн малоэтажного кондоминиума (резорта); 4. Лучший универсальный дизайн; 5. Особое признание в области устойчивого девелопмента. По числу номинаций MontAzure уступил только трем игрокам: The Riviere Group (семь номинаций преимущественно на восточном побережье залива); Sansara Development (шесть номинаций) и Sansiri (также шесть номинаций). Плюс по четыре номинации получили Proud Residences, FYNN Development, D'Well Grand Asset Co и Sena Development. Полный список номинаций и номинантов можно найти в конце статьи. «Мы с гордостью оглашаем состав шортлиста номинантов 12-й ежегодной премии PropertyGuru Thailand Property Award. Мы с оптимизмом смотрим в будущее тайского рынка недвижимости, особенно на фоне уверенности в том, что этих выдающие проекты принесут выгоду для покупателям», – заявил Камонпат Свэнгкит, страновой менеджер по Таиланду DDproperty.com, являющейся подразделением PropertyGuru Group. «Урбанизация продолжит свой путь в Таиланде и эта качественная недвижимость станет первоклассным инвестиционным объектом на фоне региональных аналогов», – добавил Камонпат. Супервайзинг на TPA 2017 будет осуществлять BDO Thailand, жюри в очередной раз возглавит управляющий директор JLL Thailand Супхин Мечучеп. «Это прекрасная возможность показать миру, какие проекты реализуются в избранных локациях Таиланда, и отметить ключевые факторы, обеспечивающие рост рынка недвижимости в стране. Thailand Property Awards традиционно представляет высококачественные объекты и демонстрирует растущее признание и уважение со стороны игроков рынка недвижимости Таиланда», – заявила госпожа Мечучеп. Оглашение имен победителей и особо отмеченных номинантов, как и прежде, состоится в Plaza Athenee Bangkok (отель Royal Meridien) в пятницу, 15 сентября. На эксклюзивном гала-вечере ожидают 600 гостей из числа ключевых игроков рынка недвижимости и других сфер бизнеса. За день же до церемонии в отеле пройдет саммит профессионалов девелоперского рынка ropertyGuru Thailand Real Estate Summit с участием более 100 тайских и зарубежных экспертов. Получить дополнительную информацию о премии и об участии в гала-ужине можно по эл. почте info@asiapropertyawards.com, по телефону +66 (02) 204 9599 и на сайте AsiaPropertyAwards.com/thailand-property-awards. Полный список номинаций и номинантов доступен ниже. Best Developer Информация отсутствует Best Boutique Developer Apus Development Group Co., Ltd.

D’Well Grand Asset Co., Ltd.

Issara United Co., Ltd.

The Riviera Group Best Ultra Luxury Condo Development (Bangkok) MARQUE (Sukhumvit 39) by Major Development Public Company Limited Best Luxury Condo Development (Bangkok) Ashton Residence 41 by Ananda Development Public Company Limited

Park24 by Proud Residences Co., Ltd. Best High-Rise High End Condo Development (Bangkok) Chewathai Residence Bang Pho by CHEWATHAI PLC.

Knightsbridge Prime Sathorn by Origin Property Public Company Limited

THE LINE Phanon – Pradipat by Sansiri PLC Best Low-Rise High End Condo Development (Bangkok) FYNN Sukhumvit 31 by FYNN Development Co., Ltd.

Issara Collection Sathorn by Charn Issara Viphapol Co., Ltd. Best High-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) Chewathai Phetkasem 27 by CHEWATHAI PLC.

Metro Sky Prachacheun by Property Perfect PCL

Niche Pride Thonglor Phetchaburiby Sena Development Public Company Limited

NOTTING HILL Skyscraper Central Rattanathibet by Origin Condominium Co., Ltd. Best Low-Rise Affordable Condo Development (Bangkok) D’Mura by D’Well Grand Asset Co., Ltd.

Miti Condo by One Living Development

Moniiq Sukhumvit 64 by Sankyo Home (Thailand) Co., Ltd.

Niche ID Sukhumvit 113 by Sena Development Public Company Limited

Niche MONO Sukhumvit 50 by Sena Development Public Company Limited Best Housing Development (Bangkok) ARNA Ekamai by D’Well Grand Asset Co., Ltd.

Chewarom Rangsit – Don Mueang by CHEWATHAI PLC.

Setthasiri Pinklao-Kanchana by Sansiri PLC

THE MARQ by Enrich Villa Co., Ltd. Best Residential Development (Samui) New Nordic Water World Samui (Condo) by New Nordic Group Co., Ltd.

Oasis Samui (Villa) by Cascades Estate Company Limited Best Housing Development (Phuket) Pavilions Residences Phuket by LS Pavilions

Utopia Naiham by International Property Advisory Co Ltd Best Condo Development (Phuket) Pavilions Residences Phuket by LS Pavilions

Twinpalms Residences MontAzure by MontAzure

X2 Vibe Phuket Bangtao Best Housing Development (Hua Hin) Baan Phu Thara by Thai Country Homes Co. Ltd.

Falcon Hill by Falcon Hill Development Limited

Sansara Hua Hin by Sansara Development Ltd Best Condo Development (Hua Hin) BLU by Issara United Co., Ltd

Sansara Hua Hin by Sansara Development Ltd

Veranda Residence Huahin by Veranda Resort and Spa Co., Ltd Best Housing Development (Khao Yai) Baan Sita Wan (Housing) by Charn Issara Development PLC Best Luxury Condo Development (Eastern Seaboard) City Garden Tower by Global Top Group

Knightsbridge The Ocean Sriracha by Origin Property Public Company Limited Best High End Condo Development (Eastern Seaboard) Del Mare Bang Saray Beachfront Condominium by Apus Development Group Co., Ltd.

Dusit Grand Condo View by Dusit Pattaya Co., Ltd.

The Riviera Jomtien by The Riviera Group

The Riviera Wongamat Beach by The Riviera Group Best Affordable Condo Development (Eastern Seaboard) Aurora Pratumnak by DJP Land $ House Co., Ltd.

Dusit Grand Park Condo by Dusit Pattaya Co., Ltd. Best Housing Development (Eastern Seaboard) X2 Pattaya Oceanphere by Habitat One Co., Ltd. Best Office Development FYI Center – For Your Inspiration Workplace by Golden Land Property Development PLC Best Mixed Use Development MontAzure by MontAzure Best High-Rise Condo Architectural Design (Bangkok) Knightsbridge Prime Sathorn by Origin Property Public Company Limited

NOTTING HILL Skyscraper Central Rattanathibet by Origin Condominium Co., Ltd.

Park24 by Proud Residences Co., Ltd.

THE LINE Sukhumvit 101 by Sansiri PLC Best Low-Rise Condo Architectural Design (Bangkok) Ashton Residence 41 by Ananda Development Public Compay Limited

Issara Collection Sathorn by Charn Issara Viphapol Co., Ltd.

FYNN Sukhumvit 31 by FYNN Development Co., Ltd.

Miti Condo by One Living Development

Venio Sukhumvit 10 by Helix Company Limited Best High-Rise Condo Architectural Design (Resort) Andromeda Condominium by Apus Development Group Co., Ltd.

City Garden Tower by Global Top Group

The Riviera Jomtien by The Riviera Group

The Riviera Wonamat Beach by The Riviera Group Best Low-Rise Condo Architectural Design (Resort) Aurora Pratumnak by DJP Land & House Co., Ltd.

Blue Ocean by AD House Co., Ltd.

BW Premier Collection BluPhere Pattaya by Habitat Group Co., Ltd.

Sansara Hua Hin by Sansara Development Ltd

Twinpalms Residences MontAzure by MontAzure Best Housing Architectural Design ARNA Ekamai by D’Well Grand Asset Co., Ltd.

Issara Residence Rama 9 by Issara Residence Rama 9 (Charn Issara Development PCL)

The Primary V by Bangkok Pattana CMS Co., Ltd

X2 Pattaya Oceanphere by Habitat One Co., Ltd. Best Condo Interior Design FYNN Sukhumvit 31 by FYNN Development Co., Ltd.

BW Premier Collection BluPhere Pattaya by Habitat Group Co., Ltd.

Moniiq Sukhumvit 64 by Sankyo Home (Thailand) Co., Ltd.

Park24 by Proud Residences Co., Ltd.

Runesu Thonglor5 Condominium by W-Shinwa Co., Ltd. Best Housing Interior Design Jaytiya Private Pool Villas Residence by Jaytiya Property Co., Ltd

The Primary V by Bangkok Pattana CMS Co., Ltd

Sansara @Black Mountain Hua Hin, Thailand by Sansara Development Ltd Best Retail Architectural Design 949 Neighborhood by Pannaphat Development Co., Ltd.

Diamond Plaza by One Group Development Best Condo Landscape Architectural Design BW Premier Collection BluPhere Pattaya by Habitat Group Co., Ltd.

FYNN Sukhumvit 31 by FYNN Development Co., Ltd.

Park24 by Proud Residences Co., Ltd. Best Housing Landscape Architectural Design Sansara @Black Mountain Hua Hin, Thailand by Sansara Development Ltd

The MARQ by Enrich Villa Co., Ltd.

The Primary V by Bangkok Pattana CMS Co., Ltd Best Retail Architectural Design 949 Neighborhood by Pannaphat Development Co., Ltd. Special Recognition in CSR Sansiri PLC

Sena Development Public Company Limited

The Riviera Group Special Recognition in Sustainable Development MontAzure by MontAzure

Suppagarn Real Estate Co. Ltd

The Riviera Group Best Universal Design Development ARNA Ekamai by Dwell Grand Asset Co., Ltd.

MontAzure by MontAzure

Sansara @ Black Mountain Hua Hin by Sansara Development

Setthasiri Pinklao-Kanchana by Sansiri PLC

THE LINE Phanon – Pradipat by Sansiri PLC Best Green Development Baan Phu Thara by Thai Country Homes

THE LINE Phanon – Pradipat by Sansiri PLC Best Green Development Baan Phu Thara by Thai Country Homes

FYI Center – For Your Inspiration Workplace by Golden Land Property Development PLC Best Condo Development (Thailand) WINNER to be selected from Condo category winners and announced during the gala dinner on 15 September 2017 Best Housing Development (Thailand) Информация отсутствует Real Estate Personality of the Year Информация отсутствует