Тестовые группы иностранцев могут прибыть на Пхукет уже в сентябре

Тестирование системы туристических пузырей и прием первых иностранцев могут стартовать на Пхукете уже в начале следующего месяца. Соответствующее заявление сделал в ходе визита на остров генерал Наттхапон Накпанит, входящий в состав Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) и возглавляющий там комитет, который по факту занимается смягчение введенных из-за коронавируса ограничений.

Новости Пхукета

14 Августа 2020, 12:05 PM

Генерал Наттхапон Накпанит на Пхукете. Фото: Phuket PR

Генерал Накпанит прилетел на Пхукет 13 августа и провел встречу с главой провинции Наронгом Вунсиеу, другими официальными лицами и представителями бизнеса. Вместе с генералом провинцию посетила госпожа Валайрат Чайфу, возглавляющая Управление эпидемиологии в соответствующем департаменте Минздрава.

Как пояснил генерал Накпанит, целью визита было на месте ознакомиться с тем, насколько остров готов принять первых иностранцев. На начальном этапе речь идет о небольших группах отдыхающих, причем прилетать на остров они должны через Бангкок. Также генерал отметил, что указание лично посетить Пхукет он получил непосредственно от премьер-министра Праюта Чан-Очи, который «обеспокоен готовностью Пхукета».

Генерал добавил, что ключевой момент запуска туристических пузырей – организация в аэропорту Пхукета такого же санитарно-эпидемиологического контроля, как в бангкокском Suvarnabhumi. Последний пока что является единственным аэропортом, ограниченно принимающим пассажиров из-за рубежа. Впрочем, генерал Накпанит назвал и одно отличие.

«Медицинская проверка пассажиров из-за рубежа должна проходить в отелях, имеющих статус мест государственного карантина, а не в аэропорту, чтобы избежать скопления людей», – отметил генерал.

Еще некоторые подробности раскрыла госпожа Чайфу. Как отметила представительница Минздрава, в аэропорту для иностранных туристов должны быть выделены специальные зоны, а сразу по прилету гостей должны отвозить в центр со статусом карантинного. В транспорте водительское место должно быть отделено от пассажирских.

«В карантинных заведениях туристов будет разрешено размещать только по одному человеку на номер за исключением семей. Решение будет принимать уполномоченное официальное лицо. За время 14-дневного карантина должны браться два анализа на COVID-19. Доступные туристам места должны быть ограничены и четко отделены от мест для других постояльцев, чтобы отели могли принимать и прочих гостей», – добавила госпожа Чайфу.

Как подчеркнул генерал Накпанит, для приема иностранцев в провинции должна быть адекватная система оперативного выявления людей с коронавирусом, достаточное количество одобренных Минздравом центров альтернативного карантина, четкий перечень мест, которые смогут посещать лица из-за рубежа.

«Это должны быть относительно закрытые территории с ограничением допуска лишь в отдельные зоны. Когда мы оценим эффективность изначально выделенных зон, тогда сможем распространить установленные практики на другие места», – заявил генерал Накпанит.

«Важно, чтобы правительство было готово. Чтобы был готов и частный сектор, и государственный сектор. Если Пхукет не будет готов, запрет на прием туристов снят не будет», – подчеркнул представитель CCSA.

«Также мы можем рассмотреть возможность выделения фонда средств на подготовку к возможной новой вспышке вируса, чтобы успокоить волнующихся жителей Пхукета», – добавил он.

Степень готовности

Представители пхукетской администрация и бизнеса заверили генерала, что работы по подготовке ведутся. Так глава местного офиса Минздрава Тханит Сермкэу объяснил, что у его офис «уже есть команда, чтобы позаботиться о приезжающих из-за рубежа». Также на острове есть два отеля, сертифицированных как центры альтернативного карантина.

«В настоящий момент 51 отель подал заявку на статус центра альтернативного карантина, но одобрены пока лишь два места», – заявил господин Сермкэу.

В свою очередь генеральный менеджер пхукетского аэропорта Тхани Чуангчу сообщил о плане послать делегацию своих сотрудников в Бангкок для изучения стандартов обеспечения безопасности в Suvarnabhumi.

Глава торговой палаты Пхукета Тханусак Пхунгдет отметил, что большинство жителей провинции согласны со снятием запрета на прием иностранцев, «но обеспокоены требованиями государственного карантина».

«Частный бизнес должен объединиться и запустить компанию по продвижению этой инициативы и формирования доверия у местных жителей к степени готовности Пхукета принимать иностранных туристов», – заявил господин Пхунгдет.

Президент Туристической ассоциации Пхукета Бхумкитти Руктэнгам повторил, что правительство может само ограничивать список безопасных стран, откуда возможно принимать туристов. Однако почему-то отнес к «странам без COVID-19» Швецию.

Пилотная группа

В интервью после совещания генерал Накпанит отметил, что тестирование готовности Пхукета к приему туристов следует начинать с минимальной по численности группы иностранцев.

«В пилотной группе должно быть менее 100 человек, чтобы мы протестировали все процедуры и готовность служащих задействованных ведомств. Нам нужно думать о чувствах тех, кто обеспокоен пандемией», – заявил генерал Накпанит.

«Первая пилотная группа может быть принята на следующей неделе в рамках проверки готовности процедур и самих официальных лиц, поскольку центры альтернативного карантина на острове уже есть и готовы принять постояльцев. Операторы отелей смогут оценить свои отели и готовность присоединиться к проекту. Пилотная группа из примерно пяти человек должна будет сначала пройти проверку в Бангкоке, а затем уже доставлена на Пхукет. После этого официальные лица на практике отработают подготовленные ими процессы работы с иностранцами», – пояснил генерал Накпанит.

По словам представителя CCSA, тестирование процесса приема иностранцев можно было бы начать с учащихся на Пхукете школьников и студентов, «поскольку им нужно на Пхукет в любом случае». При этом генерал повторил, что приехать на остров они смогут только через Бангкок, где процедуры контроля уже отлажены, а специалисты имеют практический опыт.

Назвать конкретную дату запуска туристических пузырей генерал Накпанит затруднился. По его словам, это произойдет лишь после того, как правительство оценит введенные меры предосторожности и сочтет их удовлетворительным. Также важным фактором будет общественное мнение.

«Если все придут к согласию и сообща поддержат туристические пузыри, то запустить их можно будет быстро. Но если будут оставаться несогласные, то придется работать шаг за шагом, а это может занять время. Я не могу сказать, когда это произойдет. Это зависит от жителей Пхукета», – пояснил генерал Накпанит.

При этом генерал поддержал идею об открытии на Пхукете офиса CCSA, где местные власти могли бы получить рекомендации по вопросам отмены тех или иных ограничений.

«Я хочу сказать людям, что CCSA усердно работает и делает все возможное для наилучшего разрешения проблем людей. И должен поблагодарить всех тайских граждан, соблюдающих введенные CCSA меры эпидемиологического контроля», – заявил генерал Накпанит.