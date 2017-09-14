Тест на знание ПДД провалил каждый десятый сотрудник дорожной полиции Бангкока

Около 370 сотрудников дорожной полиции Бангкока были лишены права выписывать штрафы водителям, поскольку сами недостаточно хорошо знают правила дорожного движения.

14 Сентября 2017 09:56:11

Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

В конце августа транспортная полиция Бангкока организовала проверку знаний у более чем 3,7 тыс. сотрудников, по итогам которой 370 полицейских были временно отстранены от выписывания штрафов, поскольку показанные ими результаты оказались неудовлетворительными.

Как пишет Bangkok Post, проверка была проведена 27 августа, предложенный полицейским тест состоял из 50 вопросов на знание Закона о наземном транспорте, Закона об автотранспортных средствах и других документов, регулирующих дорожное движение. Заместитель главы бангкокской полиции Джирапат Пхумджит подчеркнул, среди прошедших тест полицейских было много таких, кто ответил правильно на все 50 вопросов.

По словам генерал-майора Пхумджита, трудности у сотрудников транспортной полиции возникли преимущественно с «новыми правилами в сфере дорожного движения».

Полицейские, которые провалили тест, должны будут «подтянуть» знания и сдать экзамен заново, после чего их снова допустят к выписыванию штрафов. Генерал Пхумджит не рассказал, планируется ли распространить столичную практику проверки знаний у полицейских на провинции.