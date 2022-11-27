Тематический парк Carnival Magic официально открылся на Пхукете

В субботу, 26 ноября, в Камале прошла церемония официального открытия тематического парка Carnival Magic от создателей и операторов Phuket FantaSea и Safari World. Создание комплекса, расположившегося в Камале рядом с FantaSea обошлось в 6,6 млрд бат. Сам парк принимает гостей еще в конца сентября, но именно «официальное открытие», как часто бывает, состоялось не сразу.

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Carnival Magic начал принимать гостей с конца сентября, а в эту субботу состоялась церемония официального открытия с участием VIP-гостей. Фото: PR Phuket

Carnival Magic начал принимать гостей с конца сентября, а в эту субботу состоялась церемония официального открытия с участием VIP-гостей. Фото: PR Phuket

Carnival Magic начал принимать гостей с конца сентября, а в эту субботу состоялась церемония официального открытия с участием VIP-гостей. Фото: PR Phuket

Carnival Magic начал принимать гостей с конца сентября, а в эту субботу состоялась церемония официального открытия с участием VIP-гостей. Фото: PR Phuket

Carnival Magic начал принимать гостей с конца сентября, а в эту субботу состоялась церемония официального открытия с участием VIP-гостей. Фото: PR Phuket

Carnival Magic начал принимать гостей с конца сентября, а в эту субботу состоялась церемония официального открытия с участием VIP-гостей. Фото: PR Phuket

Carnival Magic начал принимать гостей с конца сентября, а в эту субботу состоялась церемония официального открытия с участием VIP-гостей. Фото: PR Phuket

Carnival Magic начал принимать гостей с конца сентября, а в эту субботу состоялась церемония официального открытия с участием VIP-гостей. Фото: PR Phuket

В качестве почетного гостя на открытие Carnival Magic приехал бывший премьер и нынешний президент Национальной ассамблеи Таиланда Чуан Ликпай. В качестве хозяев вечера выступали гендиректор Phuket FantaSea и Carnival Magic Киттикорн Кэукача и его отец, председатель Phuket FantaSea и гендиректор Safari World Пин Кэукача. Всего собралось около 1,5 тыс. гостей.

Анонсируя открытие Carnival Magic в сентябре, Киттикорн Кэукача говорил, что за последний месяц 2022 года и весь 2023 год новый парк должны посетить около 2 млн человек, примерно 70% иностранных туристов и 30% тайских граждан. Из иностранцев ожидались туристы из Индии, Китая, Европы, Австралии и Ближнего Востока. Россия в списке отдельно не упоминалась.

Carnival Magic расположился рядом с Phuket FantaSea в Камале на площади в 100 рай. Еще до официального открытия парк установил рекорды по количеству используемых диодных источников света (более 406,3 тыс. штук) и по количеству аналогичных источников света на одном шоу (1,68 млн).

Вплоть до 31 апреля парк предлагает билеты со скидкой представителям медиа (2,5 тыс. бат вместо 3 тыс. бат со шведским столом) и тайским гражданам (1,8 тыс. бат для взрослых и 1,7 тыс бат для детей вместо 2,5 тыс. бат со шведским столом). Билетами можно воспользоваться до 31 октября. Билеты «для тайцев» продаются по предъявлению удостоверения личности гражданина Таиланда.