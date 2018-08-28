Тело унесенного в море туриста нашли на пляже Карон

Официальные лица подтвердили обнаружение тела гражданина Индонезии Андрйоно Танувиджайи, которого унесло в море во время купания на пляже Карон в воскресенье.

28 Августа 2018 13:34:19

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Местные жители обнаружили тело, которое вынесло на берег волнами, около 10:00 утра 28 августа. Труп был найден неподалеку от того места, где мужчину в последний раз видели в воскресенье. Родственники погибшего Андрйоно Танувиджайи уже опознали тело.

Как сообщалось ранее, около 17:30 воскресенья дежурившие на Кароне лайфгарды увидели, что мужчина и женщина не могут справиться с волнами, и поспешили на помощь. Спасти удалось лишь женщину, которая в полицейском отчете значилась как 23-летняя гражданка Украины Инна Луцык. Ее пропавший спутник был идентифицирован как 26-летний Андрйоно Танувиджая.



