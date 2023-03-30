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Тело спрыгнувшего с моста мужчины нашли в море

Поисковые группы обнаружили труп мужчины, совершившего самоубийство на мосту, связывающем Пхукет с материком, в ночь на 27 марта. Тело нашли ближе к вечеру 29 числа.

Иккапоп Тхонгтуб

30 Марта 2023, 10:15 AM
Тело утонувшего жителя Чернг-Талей нашли в километре от моста, с которого он спрыгнул, совершив суицид ночью 27 марта. Фото: Panupan Jindapol

Тело утонувшего жителя Чернг-Талей нашли в километре от моста, с которого он спрыгнул, совершив суицид ночью 27 марта. Фото: Panupan Jindapol

Тело утонувшего жителя Чернг-Талей нашли в километре от моста, с которого он спрыгнул, совершив суицид ночью 27 марта. Фото: Panupan Jindapol

Тело утонувшего жителя Чернг-Талей нашли в километре от моста, с которого он спрыгнул, совершив суицид ночью 27 марта. Фото: Panupan Jindapol

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, 57-летний житель тамбона Чернг-Талей по имени Саран Кэулуанг спрыгнул с моста Thao Thepkrasattri Bridge около 00:30 понедельника, 27 марта.

По словам очевидцев, какое-то время господина Кэулуанга еще можно было разглядеть в воде, но затем течение унесло его в море.

Поиски продолжались вплоть до 17:00 среды, 29 марта, когда спасатели Kusoldharm Foundation получили информацию о том, что тело было замечено примерно в километре от моста. Труп был доставлен на берег, жена погибшего мужчины уже опознала своего мужа.

 

 

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