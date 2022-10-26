Тело пропавшей Елены Радченко нашли в море

Полиция Пхукета сообщила об обнаружении тела россиянки Елены Радченко, пропавшей на 20 октября на пляже Найтон. Экспертиза еще не произведена, но в заявлении руководства полиции говорится о том, что найденный 26 октября труп соответствует описанию женщины, которую искали с прошлой недели.

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«26 октября, в районе 9:00 утра, был отмечен прогресс в поисках. Было обнаружено мертвое тело в море между пляжами Патонг и Карон, на расстоянии примерно 30-40 км от пляжа Найтон, где пропала женщина. Описание внешности и купальный костюм схожи с теми, что были на фотографиях и в описаниях пропавшей туристки из России», – говорится в заявлении пресс-службы центрального отдела полиции Пхукета.

Полиция отметила, что найденное в море тело доставили на пляж Лайан, куда затем выехали вице-губернатор Пичет Панапонг, глава полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг и другие официальные лица.

Затем тело погибшей женщины отвезли в морг больницы Vachira Phuket Hospital, где специалисты проведут положенные процедуры для подтверждения личности и установления причины смерти. Кроме того, полиция и местные власти должным образом проинформируют посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд.

Также на пляже Лайан сегодня находился министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн. Выступая перед собравшимися лицами, он подчеркнул первоочередную важность обеспечения безопасности отдыхающих, особенно в сезон дождей, когда купание в море может быть смертельно опасно.

«Мы – официальные лица, отвечающие за страну. И мы не хотим, чтобы такие случаи происходили», – заявил господин Ратчакитпракарн.

«Правительство Таиланда выражает соболезнования в связи со случившимся. Подобное не должно происходить, мы этого не хотим, потому что у всех есть друзья, братья и сестры, родственники. В то же время я хочу выразить благодарность всем, кто помогал с поисками. Миссия, к сожалению, завершена, поскольку мы нашли тело», – добавил министр туризма.