Тайский подход: Воспитание детей в семейном и соседском кругу

Колумнистка «Новостей Пхукета» Евгения продолжает рассказ о том, что узнала за восемь лет жизни в тайском кругу. Сегодня – тайский подход к воспитанию детей.

Евгения Сычева

17 Мая 2020, 12:24 PM

У тайских малышей обычно есть компания в лице детей постарше, которые способны о них позаботиться. При отсутствии братьев и сестер такой компанией становятся дети соседские. Фото: Cristian Viarisio

Когда мы заселились в наш поселок, меня удивило отсутствие детского плача во дворе, хотя почти в каждом доме были маленькие дети. Я могла бы принять за истину, что тайские дети не плачут, но спустя год у меня родился первый ребенок, и он плакал. Тогда я вышла с коляской за пределы своего двора и пошла изучать вопрос тайского воспитания в семье и социуме.

Первое, что я заметила: никто не носится с детьми, не поднимает их при каждом падении, не ограждает от исследования мира и не поучает с указкой, как надо жить. Все происходит естественно, дети как будто сами по себе, при этом вокруг полно добровольных нянь. В тайской деревне не услышишь: «Мамаша, смотрите за вашим ребенком». За детьми смотрят все, кто рядом.

Мой муж однажды сказал: «У нас нет своих и чужих детей, есть просто дети». И получается, что у «общих» детей просто нет повода плакать. К тому же у тайских малышей обычно есть компания в лице детей постарше – родных или соседских. Меня очень удивило, что тайские дети знают, как успокоить плачущих малышей – берут на руки и быстро переключают внимание.

Или вот пример. Когда малыш начинает ходить и впервые падает, все вокруг дружно смеются и хлопают в ладоши, малыш копирует именно эту реакцию и в следующий раз при падении он хлопает в ладоши и идет дальше. Так многие моменты в воспитании исключают плач даже в качестве естественной реакции.

Если с малышами все понятно, то как объяснить отсутствие истерик у детей постарше? Ответ пришел, когда моей дочери исполнилось два года и она начала «включать сирену». Если это случалось в присутствии соседских детей, то все они, как по команде, резко уходили и делали вид, что не замечают ее.

Здесь мне вспоминается случай из моей рабочей практики, когда после вспышки гнева русского хозяина весь тайский персонал ресторана молча уволился с работы. Интересный метод – не поддерживать того, кто вышел из себя, не поощрять его вниманием.

Я объяснила своей дочери, что пока она не успокоится, дети будут бояться ее и не придут играть. Не сразу, но это начало работать, причем только в окружении тайских детей, потому что их реакция всегда была одинаковой. С русскими детьми случались скандалы именно по причине иной реакции со стороны другого ребенка – тот начинал плакать или бить в ответ. На примере тайских детей становится понятным и поведение взрослых. Многие действия, такие как избегание конфликта, происходят с их стороны рефлекторно, не задумываясь.

Что касается лично меня, то с первым ребенком бабушек и нянь у меня не было, муж работал, поэтому первые два года моя дочь не подпускала к себе никого, кроме меня, концерты давала круглосуточно, я хронически не высыпалась и к двум годам поставила перед мужем вопрос о детском садике. Он был возмущен, что я хочу отдать ребенка чужим людям. По его словам, в садик детей до трех лет отдают только неблагополучные семьи, поэтому воспитания там не будет. На мой вопрос, что же делать с вечно плачущим ребенком, он изрек такую мысль: «В семье нужно ребенка любить, а воспитывать будет школа». Тогда для меня это было загадкой, мне оставалось «просто любить» вечно плачущую дочь.

О школьных методах воспитания я расскажу в следующей части. В контексте домашнего тайского воспитания я поняла одно: пусть это не привычная и не совсем понятная для меня система, но главное – она работает. И я вижу результат: тайские мамы спокойны, тайские дети счастливы.

Конечно же, не все семьи в Таиланде одинаково благополучны. Кроме того, не в каждой семье есть бабушки и другие родственники, готовые занять ребенка. Скорее, здесь правильнее говорить о том, что не только тайский, а любой ребенок в первую очередь копирует ту модель поведения, которую видит в семье или в том месте, где проводит больше времени. И эта модель поддерживается либо корректируется обществом.

На мой взгляд, секрет тайского воспитания в том, что семья и социум демонстрируют ребенку одинаковую модель поведения, и основа этой модели – безусловная любовь к ребенку и его связь с семьей.

Живя в тайскому обществе, я изменила свой взгляд на многие вещи и приняла за норму тайскую систему воспитания. После рождения второго ребенка, я стала принимать помощь соседей и доверять им своих малышей. В итоге я тоже получила спокойную маму, спокойных детей и тайскую родню в лице соседей.