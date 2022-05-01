Тайский бизнес выступил против повышения МРОТ

Тайские работодатели высказались против предложения повысить минимальный уровень оплаты труда по всей стране до 492 бат в день, мотивируя свою позицию тем, что это создаст помехи восстановлению экономики.

Новости Пхукета

1 Мая 2022, 05:22 AM

Офисные работницы во время обеденного перерыва в Бангкоке. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, возражения от лица бизнеса озвучил председатель Конфедерации работодателей Таиланда (ЕСТ) Тавикиат Ронгсават на встрече с министром труда Сучартом Чомклином. В беседе участвовали представители более 40 отраслевых ассоциаций.

В последний раз МРОТ в Таиланде повышался в 2020 году и с тех пор его размер варьируется в диапазоне от 313 до 336 бат в зависимости от провинции, на Пхукете и в Чонбури ставка самая высокая, в Бангкоке и окрестностях она составляет тоже близкие к максимуму 331 бат, самый низкий уровень – в южных провинциях Наратхиват, Паттани и Яла. Инициатива повысить МРОТ от Тайского комитета солидарности труда (TLSC) и Конфедерации работников тайских госпредприятий (SEWRC). Они обосновывают необходимости пересмотра ставки тем, что, по их данным, средний уровень расходов домохозяйств в месяц уже вырос до 14,77 тыс. бат, что даже по максимальной ставке МРОТ соответствует 44 рабочим дням в месяц.

Впрочем, представитель конфедерации работодателей ECT господин Ронгсават полагает, что в текущих экономических условиях подъем МРОТ невозможен. По его словам, экономика еще не восстановилась от удара, который нанесла пандемия коронавируса, плюс бизнес страдает от последствий российско-украинского конфликта и последствий наложенных на Россию санкций. Если же правительство все же пойдет на повышение МРОТ, то должно тщательно обдумать все параметры проекта.

Министр труда Чомклин заявил на встрече с работодателями 29 апреля, что вопросом занимается некий «трехсторонний» комитет по зарплатам, но не уточнил, какие три «партии» в него входят. Решение должно быть принято в сентябре.

Пока же работники планируют привлечь внимание к своим нуждам в рамках первомайской акции. Колонна демонстрантов во главе с генеральным секретарем Тайского комитета солидарности труда Чали Лойсунгом планирует марш по столице с конечной точкой у Дома правительства.