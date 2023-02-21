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Тайский автопром открыл год ростом производства и экспорта машин

Производство автомобилей в Таиланде составило в январе 157,8 тыс. единиц, превысив показатель аналогичного месяца предыдущего года на 4%, тогда как в декабре рост составлял около 2,8%. Продажи машин на внутреннем рынке продолжают снижаться, но экспорт после отмены коронавирусных ограничений чувствует себя отлично.

Новости Пхукета

21 Февраля 2023, 04:06 PM
Таиланд остается лидером по производству автомобилей в АСЕАН, но Индонезия по производству уже почти догнала Королевство. Изображение: SEASTATS

Таиланд остается лидером по производству автомобилей в АСЕАН, но Индонезия по производству уже почти догнала Королевство. Изображение: SEASTATS

Продажи собранных в Таиланде автомобилей на внутреннем тайском рынке по итогам января упали на 5,6% год к году. В январе показатель был на 9% ниже аналогичного месяца предшествующего года, заявила Федерация тайской промышленности (FTI).

На зарубежных рынках динамика прямо противоположная, указывает Bangkok Post со ссылкой на FTI. В декабре поставки за рубеж показали рост на 10,2%, а в январе – сразу на 24,3%.

Согласно данным статистического центра Федерации автомобильной промышленности АСЕАН, Таиланд по итогам года 2022 года сохранил за собой статус ведущего автопроизводителя среди стран Юго-Восточной Азии. За отчетный период страна произвела 1,88 млн автомобилей – 1,29 млн коммерческих авто и 594,1 тыс. простых пассажирских машин.

Следом в рейтинге идет Индонезия, причем у нее распределение в производстве обратное. За год индонезийские заводы выпустили 1,47 млн машин, и которых 1,21 млн были обычными моделями для личного пользования, а 255,9 тыс. – коммерческими машинами. Соответствующие данные ранее публиковал проект SEA Stats, собирающий разную статистику по АСЕАН.

 

 

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