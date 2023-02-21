Тайский автопром открыл год ростом производства и экспорта машин

Производство автомобилей в Таиланде составило в январе 157,8 тыс. единиц, превысив показатель аналогичного месяца предыдущего года на 4%, тогда как в декабре рост составлял около 2,8%. Продажи машин на внутреннем рынке продолжают снижаться, но экспорт после отмены коронавирусных ограничений чувствует себя отлично.

Новости Пхукета

21 Февраля 2023, 04:06 PM

Таиланд остается лидером по производству автомобилей в АСЕАН, но Индонезия по производству уже почти догнала Королевство. Изображение: SEASTATS