Тайский автопром открыл год ростом производства и экспорта машин

Продажи собранных в Таиланде автомобилей на внутреннем тайском рынке по итогам января упали на 5,6% год к году. В январе показатель был на 9% ниже аналогичного месяца предшествующего года, заявила Федерация тайской промышленности (FTI).
На зарубежных рынках динамика прямо противоположная, указывает Bangkok Post со ссылкой на FTI. В декабре поставки за рубеж показали рост на 10,2%, а в январе – сразу на 24,3%.
Согласно данным статистического центра Федерации автомобильной промышленности АСЕАН, Таиланд по итогам года 2022 года сохранил за собой статус ведущего автопроизводителя среди стран Юго-Восточной Азии. За отчетный период страна произвела 1,88 млн автомобилей – 1,29 млн коммерческих авто и 594,1 тыс. простых пассажирских машин.
Следом в рейтинге идет Индонезия, причем у нее распределение в производстве обратное. За год индонезийские заводы выпустили 1,47 млн машин, и которых 1,21 млн были обычными моделями для личного пользования, а 255,9 тыс. – коммерческими машинами. Соответствующие данные ранее публиковал проект SEA Stats, собирающий разную статистику по АСЕАН.