Тайским госведомствам запретят проведение мероприятий за рубежом

Все официальные мероприятия тайских государственных ведомств в этом году будут проходить внутри страны. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава и вице-премьер Анутин Чарнвиракун.

Новости Пхукета

12 Июня 2020, 11:28 AM

Глава Минздрава и вице-премьер Анутин Чарнвиракун. Фото: Bangkok Post

Как заявил господин Чарнвиракун, все конференции, встречи и семинары будут проходить внутри страны, чтобы поддержать тайскую экономику, пишет Bangkok Post.

«Мы определенно не одобрим проведение мероприятий за рубежом. Вместо этого мы будет поощрять официальных лиц совершать поездки внутри страны», – заявил вице-премьер.

Власти страны хотели бы, чтобы аналогичной политики придерживался и частный сектор. Для этого была запущена стимулирующая программа, в ходе которой компании, проводящие мероприятия внутри страны, могут получить удвоенные налоговые вычеты и скидочные ваучеры на организацию встреч и семинаров.

На внешнем направлении власти Таиланда работают над созданием так называемых «туристических пузырей». Речь идет о заключении двусторонних договоренностей со странами, которые справились с COVID-19, чтобы туристы из этих государств могли посещать Королевство без двухнедельного карантина. Как подчеркнул господин Чарнвиракун, Минздрав ведет соответствующую работу вместе с Министерством туризма и спорта.

Проект «туристических пузырей» должен быть сегодня представлен общенациональному Центру по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA).

Также, как добавил господин Чарнвиракун, сегодня он планирует поднять вопрос о скорейшем открытии аэропорта для внутренних рейсов.





