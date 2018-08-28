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Тайские тинейджеры распробовали трамадол

Королевская полиция Таиланда выразила обеспокоенность растущей популярностью трамадола среди тайских тинейджеров.

Новости Пхукета

28 Августа 2018 09:24:07

Тайские тинейджеры распробовали трамадол

О том, что среди подростков в Таиланде становится все более популярен трамадол, заявил заместитель начальника отдела по борьбе с наркотиками Тхирадет Тхамсутхи.

Трамадол – психотропный опиоидный анальгетик, оборот которого во многих странах жестко регулируется законом. Безрецептурная продажа трамадола запрещена и в Таиланде, однако, согласно данным полиции, и в Бангкоке, и в других регионах страны можно найти аптеки, готовые продать трамадол без рецепта. 

По словам полковника Тхамсутхи, у тайских подростков популярен наркотический коктейль из трамадола и сиропа от кашля, содержащего декстрометорфан. Последний также популярен в составе коктейля «4 на 100», который готовится на основе сиропа от кашля и сока наркотического растения кратома. Этот напиток в последние годы традиционно являлся лидером по популярности в среде молодежи, увлекающейся наркотиками.

Как пишет Bangkok Post, в середине августа полиция Таиланда и Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарств (FDA) провело серию совместных рейдов в Бангкоке, в ходе которых было задержано несколько человек и изъято «большое количество порошкового трамадола».

По словам полковника Тхамсутхи, расследование началось после получения жалоб от родителей, которые обратили внимание на «сильные изменения в поведении» своих детей подросткового возраста. Обеспокоенные родители связали эти изменения с наркотиками, и подозрения в ряде случаев подтвердились.

Как пояснил полковник Тхамсутхи, в подростковой среде коктейль из трамадола и декстрометорфана известен под сленговым названием «такси». Разовая доза приема, по его словам, составляет 20 капсул трамадола и некоторое количество сиропа от кашля. При этом 20 капсул – это максимальная норма отпуска трамадола по рецепту в тайских аптеках, а лицам до 17 лет данное лекарство не должно продаваться вовсе. Официальные лица уже установили несколько аптек в Бангкоке, нелегально торговавших трамадолом.

«Те, кто продолжит принимать этот препарат, закончат тем, что начнут выглядеть и вести себя как зомби», – заявил полковник Тхамсутхи.

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