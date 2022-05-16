Тайские спортсмены завоевали золото на Играх ЮВА в форме с краденым логотипом

Первая золотая медаль Таиланда на Играх Юго-Восточной Азии обернулась для страны большим скандалом. Впрочем, драма были исключительно внутренней и на медальный зачет не повлияла – как оказалось, тайская мужская сборная по пенчак силату приехала на соревнования и одержала победу в форме с украденным логотипом. Грустной иронии произошедшему то, что речь идет о дизайне, в котором было выполнено название страны – Таиланд.

Новости Пхукета

16 Мая 2022, 03:45 AM

Сучан Чавиван со своей работой в руках. Фото: Buk Babor Facebook

Как сообщает Bangkok Post, Ассоциация пенчак силата в Таиланде выпустила официальное заявление, в котором принесла «глубокие извинения» дизайнеру Сучану Чавивану за то, что использовало его работу без разрешения. При этом возможно, что организация действительно не виноваты. И уж точно едва ли в чем-то можно обвинить спортсменов.

Свое первой первых комплект на 31-х Играх Юго-Восточной Азии тайские спортсмены завоевали 11 мая. Награды взяли Собри Чени, Абдулкарим Кули и Адулрахим Сидек, которые в решающем матче одолели команду Индонезии в командном художественнок пенчак силате.

Спортсмены получили золотые награды, Ассоциация ликовала, тайский интернет приветствовал успех своих спортсменов, а дизайнер Сучан Чавиван с удивление взирал на собственное авторское написание слова Thailand стилизованными под тайскую калиграфию латинскими буквами.

Затем он оставил у себя на Facebook следующую публикацию: «Я очень рад за #Thaipencaksilatteam с связи с первым золотом тайских спортсменов. Но меня печалит то, что я в новостях вижу написанное своими буквами слово #Thailand на форме атлетов»

«Размещение моих дизайнерских работу на любой продукции или где-либо еще требуют моего разрешения», – добавил 37-летний господин Чавиван на своей странице Buk Babor.

Мужчина пояснил, что он должным образом зарегистрировал свои авторские права в Департаменте интеллектуальной собственности, и их защищает закон. В ответ Ассоциации пенчак силата в Таиланде поспешила заявить, что пыталась связаться с дизайнером и запросить его разрешение на использование работы на соревнованиях, однако ответа не получила. Об этом говорилось в официальном заявлении, распространенном организацией.

Также издание SIAMSPORT привело слова генерального секретаря ассоциации Чонгкрака Киокэу, который подчеркнул, что никто не хотел нарушать авторские права, и организация готова выплатить компенсацию. В случае, если таким образом решить вопрос не удастся, у сборной имеется запасной комплект формы без шрифта господина Чавивана. Спортсмены тайской сборной, по его словам, были в шоке от произошедшего.

Впрочем, то же издание SIAMSPORT указывает, что поставщик формы для спортсменов Ассоциации пенчак силата в Таиланде уже признался в том, что «просто скачал логотип из интернета, не проверив копирайт». Эта информация очевидным образом ставит под сомнение заявление организации о том, что она пыталась связаться с дизайнером и запросить у него разрешение.