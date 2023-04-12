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Тайские госведомства закрываются до 18 апреля в связи с Сонгкраном

В Таиланде начинаются долгие выходные в честь Сонгкрана. В 2023 году нерабочими официально объявлены дни с 13 по 17 апреля включительно. Государственные ведомства, такие как Иммиграционное бюро и Департамент наземного транспорта, откроются 18 числа, так что сегодня в офисах можно ожидать повышенного числа посетителей, которые не успели решить те или иные вопросы вплоть до последнего дня.

Новости Пхукета

12 Апреля 2023, 10:50 AM

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Phuket Immigration

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Phuket Immigration

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Phuket Immigration

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Phuket Immigration

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

Омовение изваяния Будды перед Сонгкраном 11 апреля. Фото: Radio Thailand Phuket

C 13 по 17 апреля включительно будут закрыты все государственные ведомства, включая: окружные управы, муниципалитеты, Департамент трудоустройства, Земельный департамент, Департамент наземного транспорта, Иммиграционное бюро, отделения Почты Таиланда и прочие.

В большинстве крупных компаний, включая банки, также будут нерабочие дни. Многие владельцы малого бизнеса будут просто отсутствовать на Пхукете, поскольку поедут в родные провинции. В связи с этим в Сонгкран традиционно оказываются закрыты многие местные рестораны и небольшие магазины.

Администрация провинции Пхукета начала праздновать Сонгкран еще накануне, хотя выходные еще не наступили. 11 апреля госслужащие во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу приняли участие в традиционной церемонии омовения изваяния Будды перед здание Chartered Bank House на Damrong Rd. Этот старинный особняк, где некогда жили директора Chartered Bank, недавно был отреставрирован и скоро будет доступен для посещения.

За церемонией омовения изваяния Будды последовала совместная трапеза официальных лиц с местным населением. Такие мероприятия власти проводят регулярно в рамках PR-инициативы We Share Together.

 

 

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