Тайские авиакомпании снижают цены для стимулирования туризма

Сразу несколько авиакомпаний Таиланда заявили о запуске скидочных кампаний для стимулирования туризма на фоне падения турпотока в страну из-за коронавируса COVID-19.

Новости Пхукета

25 Февраля 2020, 10:56 AM

Вспышка коронавируса в Китае ударила по турпотоку в Таиланд. Пострадали и авиакомпании. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, последствия вспышки коронавируса в Китае будут ощущаться на туристическом рынке Таиланда в течение полугода и даже дольше. На этом фоне тайские авиакомпании были вынуждены принимать меры, чтобы остаться на плаву.

О сокращении персонала пока заявили лишь Nok Air и Nokscoot. Первая расторгла трудовые договоры с четырьмя пилотами, вторая уволила 11 летчиков и 36 бортпроводников и стюардесс. Другие авиакомпании сделали ставки на скидочные кампании для привлечения пассажиров.

Так Thai Airways International (THAI) в партнерстве с Туристическим управлением Таиланда (ТАТ) планирует предложить зарубежным путешественникам скидки на билеты в Таиланд, а также бесплатные билеты на рейсы внутри страны. Программа Amazing Flight, Amazing Thailand будет запущена на мартовской туристической ярмарке ITB Berlin, крупнейшем отраслевом мероприятии Европы в сфере гостеприимства.

Совместная программа THAI и TAT будет продолжаться с мая по октябрь. В общей сложности THAI намерена предложить путешественникам 10 тыс. билетов со скидкой не менее 20% плюс билеты туда-обратно на полеты внутри Таиланда рейсами THAI и THAI Smile.

Скидочную кампанию запустил и перевозчик Thai AirAsia, предложивший дисконт в 100 бат на все полеты внутри страны по промокоду FDOFF100 (срок действия предложения ограничен).

В свою очередь, Vietjet Air объявила о снижении тарифов на всех маршрутах внутри Таиланда на 50%, а Nok Air снизила цены на некоторые рейсы вплоть до 680 бат.

Согласно оценкам ТАТ, потери тайской экономики от коронавируса составят 250 млрд бат. При этом в Туристическом совете Таиланда (ТСТ) считают, ущерб будет даже более значительным.