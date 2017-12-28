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Тайская кухня в ресторане Kantok

Kantok позиционирует себя как место, где можно попробовать аутентичную тайскую кухню, и в его меню нашлось место пхукетским вещам.

Новости Пхукета

31 Декабря 2017 11:00:00

Не будет преувеличением сказать, что искать аутентичную пхукетскую кухню в Патонге – дело неблагодарное. Подавляющее большинство местных ресторанов ориентируются на самые простые туристические предпочтения и отходить от базового набора блюда не видят смысла. Впрочем, из этого правила есть и исключения, такие как ресторан Kantok, расположенный в гостинице Burasari на пляжной дороге. Kantok позиционирует себя как место, где можно попробовать аутентичную тайскую кухню, и в его меню нашлось место пхукетским вещам.

Если вдумчиво изучать меню нет желания, то можно остановиться на первой же его странице, где предлагаются два сета, включающих в себя ассорти закусок, супы, карри, стир-фраи и десерты. Оба сета – Andaman Royal Kantok и Burasiri Kantok – рассчитаны на двух гостей и составлены так, чтобы у них сложилось представление о тайской кухне в ее высоком прочтении.

Что касается упомянутых выше пхукетских блюд, то знакомство с ними можно начать с «по пиа сод» – рулетиков из рисовой бумаги с начинкой, подающихся с густым пряным соусом на основе тамаринда. В меню блюдо значится как Pho Pia Phuket.

Еще одно примечательное блюдо – карри с крабом «ми хун гэнг бу» и лапшой вместо риса на гарнир. Надо отметить, что Kantok не единственный ресторан, считающий это карри одним из знаковых блюд местной кухни. Более того, когда два года назад Пхукет готовился к получению статуса креативного города ЮНЕСКО и выбирал фирменное блюдо, то выбор в итоге пал на ближайшего родственника Mii Hoon Kang Poo – карри с лобстером и тоже с лапшой.

Довольно неожиданная позиция в меню Kantok – пхукетская чили паста с креветками Nam Prik Koong Sieb. Пожалуй, у каждой тайской провинции есть свой фирменный нам-прик, и на Пхукете это определенно «нам прик гунг сиаб».

Отдельный предмет гордости Kantok – местная версия массаман-карри, блюда номер один в мире по версии CNN Travel. Массаман здесь готовят с австралийской говядиной «вагю», которая после тушения в богатом пряностями карри просто тает во рту. И если уж зашла речь о европейских ингредиентах в тайских рецептах, то нельзя не упомянуть «ям пла салмон» – классический тайский салат «ям» с остро-кисло-сладкой заправкой и лососем в качестве белковой составляющей.

Ресторан Kantok в Burasari Boutique Hotel открыт ежедневно с 11:00 до 23:00. Получить дополнительную информацию и заказать столик можно по тел. 076-292-929 и на сайте burasari.com.

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