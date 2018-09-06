Тату-салонам Патонга напомнили о гигиене и безопасности

Муниципалитет Патонга выпустил предупреждение для тату-салонов. В документе татуировщикам напоминают о необходимости строго соблюдать требования гигиены и безопасности, установленные Минздравом страны.

6 Сентября 2018 09:27:16

Фото: Муниципалитет Патонга

Уведомление для тату-салонов Патонга было выпущено по следам проверки подобных заведений в Бангкоке на фоне сообщений о смерти нескольких человек, предположительно заразившихся ВИЧ-инфекций в процессе нанесения татуировок.

«Мы выпустили предупреждение на фоне сообщений о гибели четырех подруг, недавно скончавшихся от СПИДа, а заразившихся ВИЧ-инфекций в марте, когда они все вместе набивали татуировки в салоне неподалеку от Большого дворца в Бангкоке», – заявил Сирават Крайнгкран из отдела здравоохранения в муниципалитете Патонга.

«Ради безопасности клиентов тату-салонов муниципалитет требует от представителей этого бизнеса строго соблюдать установленные гайдлайны. Каждые три месяца мы проводим семинары по безопасному и гигиеничному нанесению татуировок, а также каждый год проверяем тату-салоны», – добавил господин Крайнгкран.

По словам сотрудника муниципалитета, безопасные тату-салоны имеют специальные сертификаты муниципалитета (Patong Municipal Health Certificate), которые должны быть вывешены на видном месте. .

«В Патонге работают около 70 одобренных муниципалитетом тату-салонов, еще 10 ожидают сертификации», – отметил господин Крайнгкран.

Требования к тату-салоном включают использование только стерильного оборудования и материалов одноразового использования (в частности, одноразовых игл, перчаток и так далее). Утилизация использованных материалов должна проводиться через местный офис Минздрава.

Перед началом работы татуировщик обязан убедиться в отсутствии у клиента медицинских противопоказаний (в частности, клиентам с гемофилией и диабетом в обслуживании должно быть отказано).

После нанесения татуировки мастер обязан проинформировать клиента о том, какие шаги тот должен принять, чтобы избежать инфекций и других неприятных последствий.