Талисманом Пхукета выбран малыш-лангуст по имени Нонг Джунг

На Пхукете подвели итоги конкурса по выбору нового талисмана провинции. Победителем стал «гендерно-нейтральный малыш-лангус лангуст без клешней» по имени Нонг-Джунг.

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Подведение итогов конкурса по выбору нового талисмана провинции Пхукет состоялось 15 сентября в комплексе Limelight Avenue. Участие в мероприятии приняли губернатор Пхакапхонг Тавипатана, глава административной организации провинции (OrBorJor) Ватчарин Патомваттанапонг, президент Туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитти Руктэнгам, глава местного офиса Министерства туризма и спорта Сирави Валох, замглавы пхукетского отделения Туристического управления Таиланда Монтри Манато.

Как заявил губернатор Тавипатана, новый талисман должен стать символом Пхукета и выражением «местной уникальности перед глазами мира».

На конкурс, проходивший с 22 июля по 25 августа, было подано свыше 200 работ. Из них оргкомитет отобрать десятку финалистов, создатели которых затем лично встретились с комитетом. С 13 по 15 сентября десять лучших символов были выставлены на всеобщее обозрение в Limelight Avenue.

Первое место в итоге занял дизайнер Джин Сатхапорнсатхитсук, создавший Нонг Джунга. В качестве премии он получил 100 тыс. бат.

Второе место заняла Пханатрада Сэ-Унг, выставившая на конкурс работу Нонг Анг Лай. Ее талисман представлял собой 12-летнюю девочку в китайском платье с головой в виде ананаса. Нонг Анг Лай также получила приз зрительских симпатий. Наградой для художницы стали 20 тыс. бат, а также билеты на рейс Пхукет-Бангкок от Bangkok Airways (туда и обратно) и ваучер на две ночи в отеле Baba House.

Третье место занял Тхани Мыннут, заявивший на конкурс Андаманского мальчика. Его талисман представляет собой мальчика-дракона светло-синего цвета с кораллами на голове. Дизайнер получил 10 тыс. бат в качестве приза за третье место.

Рассказывая о своей работе, Джи Сатхапорнсатхитсук пояснил, что его Нонг Джунг – слегка непослушный лангуст, который любит знакомиться со всем новым, любит посещать разные места, наслаждаться пейзажами и едой. У Нонг Джунга есть приятель – морской еж по имени Уни, и именно ему Нонг Джунг обязан своим прозвищем, поскольку Уни не может правильно выговорить слово «гунг» (креветка, лангуст) и говорит вместо этого «джунг».

«Пхукет – мультикультурная провинция, так талисман не должен принадлежать к какой-либо конкретной расе. Также Пхукет славится морепродуктами. Я выбрал лангуста потому, что у него уникальная форма тела и этот образ легко развивать в будущем», – заявил дизайнер-победитель.

«Еда никогда не выступала в роли талисмана до этого. Именно малыша-лобстера я выбрал, чтобы отобразить энтузиазм детей и их восторг от изучения нового. Я добавил персонажу обаяния за счет упрощения черт и использования привлекательного цвета», – добавил дизайнер.