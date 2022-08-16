Таксистов практически освободили от транспортного налога на год

Кабинет министров Таиланда во вторник, 16 августа, одобрил предложение о 90-процентном снижении транспортного налога для водителей такси, мототакси и тук-туков.

Новости Пхукета

17 Августа 2022, 10:00 AM

Такси в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Somchai Poomlard

О решении кабмина объявил после еженедельной встречи министров глава правительства Прают Чан-Оча, пишет Bangkok Post.

Премьер отметил, что льготные условия, по которым от суммы налога надо будет платить лишь одну десятую, будут действовать на протяжении следующего фискального года – с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023.

Таким образом, пояснил генерал Чан-Оча, правительство старается помочь таксистам оправиться после коронавирусного кризиса и пережить период высоких цен на бензин.

В простых цифрах инициатива выглядит следующим образом. Если в этом году владелец обычного такси должен был заплатить налог в размере 685 бат, то в следующем – всего 68,5 бат. Налог на тук-тук снижен со 185 бат до 18,5 бат. Об обязательной страховке ничего сказано не было.

Льгота должна коснуться примерно 270 тыс. владельцев такси, тук-туков и мототакси. Именно столько их зарегистрировано в Таиланде, пояснил премьер-министр.

Предыдущие меры поддержки таксистов включали коронавирусные денежные пособия в размере 5 тыс. бат для 16,7 тыс. таксистов в возрасте старше 65 лет, напоминает Bangkok Post. При этом газета приводит слова генерала Чан-Очи, который заявил, что правительство будет постепенно вводить меры по поддержке других групп нуждающихся.