Таиланд ждет туристов из России на фоне присутствия в списке «дружественных стран»

Страница Phuket Info Center, являющийся официальным информационным каналом пхукетского офиса Министерства внутренних дел, опубликовала заметку о возобновлении авиасообщения между Россией и Таиландом с 9 апреля.

Новости Пхукета

9 Апреля 2022, 01:31 PM

Иллюстрация к заметке Phuket Info Center о снятии Россией ограничений на авиасообщение с «дружественными странами» с 9 апреля. Фото: Phuket Info Center

Опубликованная на официальной странице пхукетской администрации заметка содержит ссылку WorkpointTODAY, но в качестве главного инфоповода основывается на сообщении агентства ТАСС об отмене Россией коронавирусных ограничений на авиасообщение с «дружественными странами» с 9 апреля. В этот список, состоящий из 52 пунктов, входит и Таиланд.

Сообщение сопровождается выполненной в позитивном ключе иллюстрацией с текстом: «Таиланд! Топ-10 для туристов из России на фоне объявления одной из 52 дружественных стран». Иллюстрацию подготовил Phuket Info Center. На ней изображены российский флаг и четыре человека с туристическими атрибутами (рюкзаками, фотоаппаратами). Одна из туристок – темнокожая.

«Таиланд – одна из 52 «дружественных стран», для которых Россия готовится открыться вновь после закрытия, вызванного вспышкой COVID-19», – говорится в заметке на тайском языке.

В материале объясняется, что под «дружественными странами» понимаются государства, которые «не сотрудничают с США и государствами Запада в санкциях против России» в связи с событиями на Украине.

«Россия не открывает воздушное сообщение со странами, которые значатся в списке враждебных и вместе объявили о санкциях против России», – объясняет тайское издание.

При этом в публикации отмечается, что авиаперелеты из России по-прежнему затруднены упомянутыми выше санкциями, среди которых центральное место занимает запрет на лизинг зарубежных самолетов, составляющих значительную часть воздушного флота российских авиаперевозчиков. Выполняющие за рубеж компании опасаютсчя ареста этих бортов при приземлении в странах, поддерживающих санкции.

Таиланд провозгласил «нейтральную» позицию по ситуации в Украине. При этом 2 марта Королевство все же поддержало резолюцию ООН с требованиями к России о немедленном выводе войск с украинской территории и отмене признания ДНР и ЛНР. Сама резолюция на сайте ООН носит название «Агрессия против Украины». 7 апреля в ходе голосования об исключении России из Совета по правам человека ООН Таиланд воздержался.

В публикации Phuket Info Center в отношении событий в Украине используются слова «рукран Юкрен», то есть действия России рассматриваются в западном ключе – как «вторжение».

Новый удар по экономике Таиланда

Начало российской спецоперации на Украине оставило Таиланд без турпотока из России и Украины, а также нанесло удар по прибытиям из других стран. Также экономика ощутила негативный эффект от затруднения международной логистики и роста цен на энергороносители, которые Королевство импортирует.

На этом фоне и Банк Таиланда, и другие профильные организации уже пересмотрели прогноз по развитию экономики страны в 2022 году. В частности, Центр экономических исследований (EIC) банка Siam Commercial Bank (SCB) констатировал начало стагфляции фоне оказавшегося слабым восстановления рынка и роста цен на энергоносители.

Аналитики EIC понизили прогноз по росту ВВП Таиланда в 2022 году до 2,7% с 3,2%. Прогноз по инфляции был повышен до 14-летнего максимума в 4,9%, тогда как до начала спецоперации ожидалось 1,6%.

Базовый сценарий EIC предполагает окончание боевых действий в Украине во второй половине текущего года. В этом случае аналитики ожидают среднегодовых цен на нефть марки Brent на уровне 110 долл. за баррель. Если спецоперация продлится до конца года, то прогнозируется уже «шок» в поставках энергоносителей и средние котировки на уровне 133 долл. за баррель, полагают специалисты EIC.

Курс национальной валюты в краткосрочной перспективе прогнозируется на уровне 33,5-34 бата за долл. Затем – в конце 2022 года – ожидается небольшое укрепление до 32,5-33,5 бата за доллар