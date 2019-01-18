Таиланд ждет активации нового буя системы предупреждения о цунами

Как пояснил господин Прасонг Тхаммапала из Национального центра предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC), активация буя пока невозможна по не зависящим от Таиланда причинам.
Дело в том, что буй должен быть подключен к международной системе мониторинга, которой управляет Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Однако в США сейчас продолжается «шатдаун» (временная приостановка работы правительства), и NOAA не может выполнить свою часть работы.
«Я связался с NOAA в Вашингтоне сегодня утром, и они проинформировали меня, что пока не активировали буй из-за приостановки работы госорганов», – заявил господин Тхаммапала.
«Поскольку к системе подключается новый буй (ранее в нее не входивший), активация должна быть произведена вручную. Представители NOAA извинились за доставленные неудобства. Сейчас у них работает ограниченное число персонала, и находящиеся на своих местах сотрудники перегружены работой», – пояснил он.
По словам господина Тхаммапалы, новый буй системы предупреждения о цунами должен быть активирован в течение сегодняшнего дня. В NOAA специалисту заявили, что постараются сделать все максимально оперативно.
«Будем надеяться, что NOAA отнесется к этому как к приоритетной задачи», – заявил господин Тхаммапала.