Таиланд ждет 7,5 млн иностранцев во втором полугодии после 2,12 млн в первом

Туристическое управление Таиланда (TAT) ожидает трехкратного увеличения турпотока во втором полугодии 2022 года, на фоне чего общий объем прибытий за 12 месяцев должен составить около 10 млн человек. Большую часть из них должны обеспечить финальные месяцы.

Новости Пхукета

22 Августа 2022, 05:55 PM

Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Somchai Poomlard / Bangkok Post

Согласно прогнозу ТАТ, за период с июля по декабря Таиланд должны посетить 7,5 млн иностранцев, которые принесут экономике 403 млрд бат. В первом полугодии количество прибытий составило 2,12 млн, что в сумме за вес год должно дать почти 10 млн, которые называет в качестве целевого показателя Минтуризма. Оптимизм ТАТ основывается на увеличении числа «благоприятных факторов, которые помогут поддержать спрос на каждом из рынков, поставляющих туристов», пишет Bangkok Post со ссылкой на главу ведомства Ютсахака Супасорна.

Почти половину всех прибытий во втором полугодии – 3,13 млн из 7,5 млн – должны обеспечить страны Юго-Восточной Азии, то есть ближайшие соседи Таиланда. Ожидаемая выручка на этом направлении – 114 млрд бат. Главные факторы роста – полное открытие сухопутных границ и уверенное восстановление регионального авиасообщения, особенно между крупными городами.

Прогнозируемое число прибытий из Европы – 1,6 млн, однако ожидаемая выручка больше – 119 млрд бат. В ТАТ отмечают, что европейцы по-прежнему отдыхают в Таиланде дольше, чем, к примеру, туристы из Малайзии и Сингапура, многие из которых приезжают буквально на пару дней. Средняя выручка на европейском направлении – 74,4 тыс. бат на один визит, тогда как в случае со странами ЮВА – всего 36,4 тыс.

В ТАТ возлагают отдельные надежды на решение правительства увеличит срок разрешенного пребывания в Таиланде для туристов, приезжающих на основании безвизовых соглашения и по визам по прибытию. С октября первые будут получать штампы на 45 дней вместо 30, а вторые – на 30 дней вместо 15, что может еще больше стимулировать европейцев совершать еще более продолжительные поездки в Королевство.

Также позитивно оцениваются перспективы турпотока из Южной Азии во главе с Индией, которая сейчас является лидером по числу туристичеких поездок в Таиланд, а также входит в число стран, туристы из которых с 1 октября получат право находиться в Королевстве на 15 дней больше.

Из Индии в третьем и четвертом кварталах ждут 989,3 тыс. туристов, которые должны принести экономике 50 млрд бат. Средний показатель в пересчете на человека – 50,5 тыс., то есть меньше европейского уровня, но все-таки больше, чем в случае с соседями по ЮВА. Один из главных факторов оптимизма – отсутствие проблем с авиарейсами, что принципиально отличает Индию от Европы, лететь откуда сейчас дорого и долго.

Еще 831,9 тыс. туристов ждут из стран Северной Азии, которая некогда была основным рынком, поскольку именно к этому региону относится Китай, обеспечивавший до пандемии 10 млн туристических визитов в год. КНР по-прежнему придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу и до сих пор не открыла границы. Также ограничения остаются в силе в Японии, что отрезает еще один важный для туристического бизнеса рынок. В итоге от Северной Азии во втором квартале ожидают около 42 млрд бат туристической выручки (также в районе 50,5 тыс. бат на человека в среднем).

Перспективным направлением остается Ближний Восток. Хотя в абсолютных показателях прибытий регион не является лидером по турпотоку в Таиланд, туристы оттуда – желанные гости, поскольку отличаются высоким уровнем трат. Во втором квартале из этого региона ждут 449,8 тыс. путешественников, которые должны принести экономике 40 млрд бат (88,9 тыс. бат на человека).

Турпоток из Америки прогнозируется на уровне 257,4 тыс. человек, эффект для экономики – 19 млрд бат (73,4 тыс. на путешественника в среднем). Океания, включая Австралию и Новую Зеландию, должна обеспечить 234,6 тыс. туристических прибытий и 18,4 млрд бат выручки (78,4 тыс. на человека), еще 27,5 тыс. прибытий и 1,8 млрд бат выручки ожидают от Африки (65,5 тыс. на человека).

Впрочем, есть и негативные факторы, которые сдерживают восстановление туризма сейчас и, как ожидается, продолжат оказывать давление в течение всего второго полугодия. Главный из них – продолжающийся российско-украинский кризис и его многочисленные экономические последствия, такие как разрушение привычных авиамаршрутов, рост цен на авиационное топливо, отсутствие прямых рейсов из России в Таиланд. Также вызывают беспокойство рост напряженности между материковым Китаем и Тайванем и продолжающаяся политика нулевой терпимости к коронавирусу в КНР. На этом фоне тайский туризм вынужден искать возможности восстановления без опоры на китайский и российский рынки, которые некогда были ключевыми.