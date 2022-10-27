Таиланд ждет 2,3 млн туристов из Малайзии и Сингапура к концу года

Малайзия и Сингапур восстанавливают позиции в качестве ключевых рынков для тайского туризма. Сказываются географическая близость обеих стран к Таиланду, удобное транспортное сообщение и привычка сингапурцев и малайзийцев к отдыху на тайский курортах. Из плюсов – среди туристов много обеспеченных людей, из минусов – значительную часть поездок составляют короткие визиты, что сказывается на объемах трат туристов. К тому же, статистику по Малайзии искажают прибытия не туристического характера.

Новости Пхукета

27 Октября 2022, 02:25 PM

Тайский павильон на выставке ITB Asia 2022, проходившей в Сингапуре с 19 по 21 октября. Фото: Molpasorn Shoowong

Согласно данным Туристического управления Таиланда (ТАТ), по состоянию на конец октября Королевство приняло уже более 1 млн туристов из Малайзии, а прогноз на весь год – 1,8 млн, то есть ТАТ ожидают скачка визитов в высокий сезон. Прибытия из Сингапура в 2022 году прогнозируются на уровне 500 тыс., из которых 150 должны прийтись на четвертый квартал, то есть октябрь-декабрь.

Соседи с юга

Говоря о Малайзии, заместитель директора ТАТ по Азии и южному Тихоокеанскому региону Танет Петсуван подчеркивает, что гости из этой страны прибывают как наземным транспортом, так и воздушным. Сухопутный канал, как и до кризиса, преобладает, однако, по словам господина Петсувана, сейчас малайзийские туристы уже не ограничиваются визитами в Хат-Яй и приграничные южные провинции, как было раньше, пишет государственное агентство NNT.

Гостей из Малайзии, утверждает агентство со ссылкой на члена руководства ТАТ, сейчас интересуют не только Сатун, Краби, Пхукет или Пхаттхалунг, но также Чианг-Май и Чианг-Рай. Согласно публикации NNT, принятые в январе-октябре 1 млн туристов из Малайзии обеспечили экономике 25,5 млрд бат туристических доходов.

В высокий сезон, как ожидает господин Петсуван, туристический поток из Малайзии станет еже более массовым. Этому должны способствовать школьные каникулы в стране, а также различные праздники – от уже прошедшего индуистского Дивали до европейских Рождества и Нового года. Сейчас между Таиландом и Малайзией осуществляются более 20 авиарейсов в день.

По прямым прибытиям в аэропорт Пхукета пассажиры из Малайзии идут на четвертом месте.

Полмиллиона ценных

Прогноз по визитам из Сингапура, как говорилось вышел, составляет 500 тыс. человек. И в отличие от Малайзии, здесь нет искажающей статистику регулярной трансграничной миграции, связанной, к примеру с торговлей. Даже прилетающий из Сингапура бизнесмен в высокой степени может считаться потребителем туристических услуг, поскольку, вероятнее всего, остановится в хорошем отеле и будет посещать качественные рестораны.

По прогнозу господина Петсувана, в четвертом квартале Таиланд посетят 150 тыс. туристов из Сингапура, и «этот рынок, как ожидается, сыграет важную роль в достижении правительством цели в 10 млн прибытий за год», пишет Bangkok Post.

С утверждением о том, что полмиллиона сингапурцев серьезно помогут во взятии количественной планки в 10 млн, можно поспорить (на конец октября общие прибытия составляют около 7 млн). Однако никто не оспаривает тезис о том, что сингапурская публика – люди обеспеченные и платежеспособные.

Под брендом High

Понимают этот и в ТАТ. Организация активно участвует в туристических ярмарках и шоу в Сингапуре (в октябре там, в частности, проходила ITB 2022 и Singapore MICE Forum в рамках нее). Также ТАТ запустило промо-кампанию Singapore Goes High в партнерстве с рядом авиакомпаний и туристических агентств, предлагающих выгодные поездки на отдых в Таиланд.

Кампания нацелена на путешественников с высоким потенциалом к тратам. Несмотря на слегка двусмысленное название, целевые группы – женщины, интересующиеся велнесс-туризмом и гастрономией, а также энтузиасты спорта, члены клубов владельцев люксовых автомобилей и «топовый сегмент держателей кредитных карт».

Обращает внимание на себя тот факт, что на сингапурском рынке более 90% путешественников – это лица, посещающие Таиланд не впервые. Средние расходы на поездку – 40-50 тыс. бат на человека.

Параллельная кампания ТАТ носит название High Aspirations и нацелена, напротив, на молодежь в возрасте 16-17 лет, никогда не посещавшую Таиланд. Тайские власти сотрудничают с сингапурскими школами и университетами в попытке выйти на эту перспективую аудиторию, отмечает Bangkok Post.

Как и в случае с Малайзией, руководство ТАТ возлагает надежды на уверенно восстанавливающееся авиасообщение. Дефицита мест на ближнемагистральных рейсах нет, объем воздушных перевозок между Таиландом и и Сингапуром уже достиг 62% от допандемийного уровня. Речь идет о более 200 рейсах из Сингапура в неделю (то есть в среднем по 29 в день) и 41 тыс. доступных кресел в самолетах. Кроме того, есть прямые маршруты непосредственно в туристические места – на Пхукет, на Самуи, в Чианг-Май, Краби и Хат-Яй.

По состоянию на 19 октября Таиланд уже принял 350 тыс. сингапурцев, что позволило этой стране выйти на пятую строчку в списке зарубежных прибытий. По прибытиям непосредственно на Пхукет сингапурцы занимают третье место после индусов и австралийцев (малайзийцы идут сразу за сингапурцами).

В ходе визита на выставку ITB Asia 2022 в Сингапуре господин Петсуван заявил, что участие в этом отраслевом мероприятии приняли 14 тайских операторов. Операционный директор Dusit International Жилль Гриталля отметил, что в деловом плане результаты выставки были даже лучше прогнозов. Его компания, в частности, ожидает роста числа бизнес-путешественников из Сингапура, Индии, стран Ближнего Востока и Европы, а развитие MICE-туризма – один из приоритетов тайских властей.

Операционный директор Dusit также отметил, что бренд его компании имеют хорошую репутацию в Сингапуре, а значит ей легче будет прилечь сингапурцев в отели Dusit в других странах, включая Таиланд.

Впрочем, до сих пор остается проблема с турпотоком из Европы. Рейсы оттуда затруднены и стоят дорого, так что министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчапитпракарн опасается, что план по туристической выручке в 1,5 трлн бат может быть не выполнен. Все-таки гости из Азии в сумме тратят меньше, чем европейцы или американцы.