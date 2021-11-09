Таиланд запустил крупнейшую плавучую солнечную электростанцию

На водохранилище имени Принцессы Сириндхорн (Sirindhorn Dam) заработала крупнейшая в мире гибридная гидро-солнечная электростанция. Пуск объекта стал очередным шагом на пути Таиланда к достижению углеродной нейтральности в 2050 году.

Новости Пхукета

9 Ноября 2021, 08:06 PM

Фото: Bangkok Post

Комплекс солнечных панелей, общей площадью сравнимый с 70 футбольными полями, располагается на водохранилище Сириндхорн в провинции Убон-Ратчатани, примерно в 660 к востоку от Бангкока.

Объект является крупнейшей гибридной станцией подобного типа: днем она вырабатывает электричество за счет солнца, а ночью превращается в ток энергию текущей воды.

Как отмечает Управление электрогенерирующих мощностей Таиланда (EGAT), система состоит из 145 тыс. солнечных панелей и трех турбин.

Строительство электростанции обошлось в 34 млн долл., пишет Bangkok Post. При этом объект стал первым из запланированных к постройке на тайских водохранилищах, на очереди – еще 15 станций. Их суммарная мощность должна составлять 2,7 Гвт. За счет развития солнечной энергетики Таиланд планирует снизить свою зависимость от природного газа, сжигание которого сейчас является основным средством генерации.

На недавней климатической конференции ОНН глава тайского правительства Прают Чан-Оча заявил, что страна намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году, а не к 2065, как говорилось раньше. При этом к 2065 году Королевство теперь должно выйти на нулевой уровень производства всех парниковых газов.

На долю газовых электростанций в Таиланде сейчас приходится две трети всей генерации электричества в Таиланде. Солнечные, ветряные и гидроэлектростанции дают меньше 10%, указывает BloombergNEF.