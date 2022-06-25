Таиланд запретил марихуану в вооруженных силах

Как сообщает Bangkok Post, решение о запрете на курение и иное употребление марихуаны в войсках было принято в ходе совещания 24 июня. Председательствовал на встрече генерал Чан-Оча, совмещающий должности премьер-министра и Министерства обороны Таиланда.
Одновременно было отдано распоряжение полиции и Департаменту связей с общественностью активизировать работу по информированию населения о том, как следует и как не следует употреблять марихуану, сообщает Bangkok Post.
Согласно заявлению официального представителя Минобороны, рекреационное употребление марихуаны в войсках и любых структурах военного ведомства находится под строгим запретом. Медицинское применение каннабиса при этом разрешено.
Также речь идет о том, чтобы запретить рекреационное употребление марихуаны в парламенте. Соответствующее предложение озвучил депутат от Демократической партии Писит Лиахтам.
Аналогичное предложение для своей сферы озвучили Ассоциация авиационной медицины Таиланда и Институт авиационной медицины ВВС. В заявлении от 24 июня они сказали о недопустимости рекреационного употребления марихуаны пилотами, поскольку «каннабис может влиять на летные показатели у пилотов».