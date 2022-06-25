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Таиланд запретил марихуану в вооруженных силах

Глава тайского правительства Прают Чан-Оча подписал приказ, запрещающий рекреационное употребление марихуаны в вооруженных силах. Распоряжение распространяется на все структуры Министерства обороны.

Новости Пхукета

25 Июня 2022, 10:45 AM
Министр обороны и глава правительства Прают Чан-Оча. Фото: Bangkok Post

Министр обороны и глава правительства Прают Чан-Оча. Фото: Bangkok Post

Как сообщает Bangkok Post, решение о запрете на курение и иное употребление марихуаны в войсках было принято в ходе совещания 24 июня. Председательствовал на встрече генерал Чан-Оча, совмещающий должности премьер-министра и Министерства обороны Таиланда.

Одновременно было отдано распоряжение полиции и Департаменту связей с общественностью активизировать работу по информированию населения о том, как следует и как не следует употреблять марихуану, сообщает Bangkok Post.

Согласно заявлению официального представителя Минобороны, рекреационное употребление марихуаны в войсках и любых структурах военного ведомства находится под строгим запретом. Медицинское применение каннабиса при этом разрешено.

Также речь идет о том, чтобы запретить рекреационное употребление марихуаны в парламенте. Соответствующее предложение озвучил депутат от Демократической партии Писит Лиахтам.

Аналогичное предложение для своей сферы озвучили Ассоциация авиационной медицины Таиланда и Институт авиационной медицины ВВС. В заявлении от 24 июня они сказали о недопустимости рекреационного употребления марихуаны пилотами, поскольку «каннабис может влиять на летные показатели у пилотов».

 

 

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