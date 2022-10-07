Таиланд занял третье место в туристическом рейтинге Conde Nast

Журнал Conde Nast проводил онлайн-опрос среди читателей в первой половине 2022 года, когда Таиланд еще не открылся для туристов полностью. Однако это не помешало стране небрать в рейтинге 90,46 пункта, заняв третье место после Португалии (91,22) и Японии (91,17). На четвертой строчке расположился Сингапур (90,09). Других представителей Юго-Восточной Азии, кроме упомянутых выше двух стран, в первой десятке нет, отмечает пресс-служба Туристического управления Таиланда (ТАТ).
В рейтинге лучших городов мира Сингапур уже поднялся на второе место (89,4), а Бангкок расположился на четвертом (89,36). Первая строчка у мексиканского города Сан-Мигель-де-Альенде (92,94), третья – у канадской Виктории (89,46). При этом надо отметить, что Conde Nast базируется в США, что может влиять на географические предпочтения его читателей.
Таиланд занял сразу три строчки в первой десятке лучших островов Азии. В список попали Самуи (третье место, 92,13), Пхукет (пятое место, 90,88) и Пхи-Пхи (десятое место, 76,41). Первое место занял Боракай на Филиппинах, второе – индонезийский остров Бали.
В списке лучших курортных комплексов (резортов) Таиланду не удалось пробиться в топ-10. Лучший результат у Rosewood Phuket, который расположился на 11 месте из 50.
В рейтинге лучших отелей мира в топ-50 по версии Conde Nast вошли две бангокских гостиницы – The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok (20 место) и Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River (48 место). В отдельном рейтинге отелей Юго-Восточной Азии эти гостиницы заняли первое и третье места соответственно.
Общемировой список спа-центров возглавил Chiva-Som, находящийся в Хуа-Хине. Оценка читателей Conde Nast – 99,57 пункта. На четвертом месте расположился Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa с результатом 99,01.
Также Таиланд упомянут в рейтинге лучших путешествий по железной дороге. Восьмое место в соответствующем списке занимает Eastern & Oriental Express, A Belmond Train, Southeast Asia по маршруту из Сингапура в Бангкок.
Также в рамках Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2022 был выпущен отдельный рейтинг лучших курортных комплексов (резортов) непосредственно Таиланда.
Лучшие резорты Таиланда:
1. Rosewood Phuket (99,49)
2. Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort в Чианг-Рае (97,63)
3. COMO Point Yamu на Пхукете (96,62);
4. The Nai Harn на Пхукете (96,62);
5. Aleenta Phuket Resort & Spa (96,52);
6. Angsana Laguna Phuket (96.51);
7. The Slate на Пхукете (96,09);
8. Anantara Hua Hin Resort (95,46);
9. The Sarojin в Кхао-Лаке (94,74);
10. Banyan Tree Samui (94,73);
11. Anantara Chiang Mai Resort (94,59);
12. Trisara на Пхукете (93,16);
13. Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort (92,02);
14. Pimalai Resort & Spa на Ланте (91,94);
15. Avani+ Samui Resort (91,65).