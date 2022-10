Таиланд занял третье место в туристическом рейтинге Conde Nast

Журнал Conde Nast опубликовал свежую версию рейтинга туристических направлений мира по версии своих читателей Conde Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2022. Таиланд занял третье место среди лучших стран для путешествий, Бангкок – четвертое место среди городов. У Пхукета пятое место среди лучших островов Азии (общемирового рейтинга островов Conde Nast не составлял).

7 Октября 2022, 11:17 AM

Утро в тайской провинции Прачуап-Кхири-Кхан. Фото: Troup Dresser

Журнал Conde Nast проводил онлайн-опрос среди читателей в первой половине 2022 года, когда Таиланд еще не открылся для туристов полностью. Однако это не помешало стране небрать в рейтинге 90,46 пункта, заняв третье место после Португалии (91,22) и Японии (91,17). На четвертой строчке расположился Сингапур (90,09). Других представителей Юго-Восточной Азии, кроме упомянутых выше двух стран, в первой десятке нет, отмечает пресс-служба Туристического управления Таиланда (ТАТ).

В рейтинге лучших городов мира Сингапур уже поднялся на второе место (89,4), а Бангкок расположился на четвертом (89,36). Первая строчка у мексиканского города Сан-Мигель-де-Альенде (92,94), третья – у канадской Виктории (89,46). При этом надо отметить, что Conde Nast базируется в США, что может влиять на географические предпочтения его читателей.

Таиланд занял сразу три строчки в первой десятке лучших островов Азии. В список попали Самуи (третье место, 92,13), Пхукет (пятое место, 90,88) и Пхи-Пхи (десятое место, 76,41). Первое место занял Боракай на Филиппинах, второе – индонезийский остров Бали.

В списке лучших курортных комплексов (резортов) Таиланду не удалось пробиться в топ-10. Лучший результат у Rosewood Phuket, который расположился на 11 месте из 50.

В рейтинге лучших отелей мира в топ-50 по версии Conde Nast вошли две бангокских гостиницы – The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok (20 место) и Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River (48 место). В отдельном рейтинге отелей Юго-Восточной Азии эти гостиницы заняли первое и третье места соответственно.

Общемировой список спа-центров возглавил Chiva-Som, находящийся в Хуа-Хине. Оценка читателей Conde Nast – 99,57 пункта. На четвертом месте расположился Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa с результатом 99,01.

Также Таиланд упомянут в рейтинге лучших путешествий по железной дороге. Восьмое место в соответствующем списке занимает Eastern & Oriental Express, A Belmond Train, Southeast Asia по маршруту из Сингапура в Бангкок.

Также в рамках Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2022 был выпущен отдельный рейтинг лучших курортных комплексов (резортов) непосредственно Таиланда.

Лучшие резорты Таиланда:

1. Rosewood Phuket (99,49)

2. Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort в Чианг-Рае (97,63)

3. COMO Point Yamu на Пхукете (96,62);

4. The Nai Harn на Пхукете (96,62);

5. Aleenta Phuket Resort & Spa (96,52);

6. Angsana Laguna Phuket (96.51);

7. The Slate на Пхукете (96,09);

8. Anantara Hua Hin Resort (95,46);

9. The Sarojin в Кхао-Лаке (94,74);

10. Banyan Tree Samui (94,73);

11. Anantara Chiang Mai Resort (94,59);

12. Trisara на Пхукете (93,16);

13. Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort (92,02);

14. Pimalai Resort & Spa на Ланте (91,94);

15. Avani+ Samui Resort (91,65).