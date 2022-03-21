Таиланд занял 61 место в мировом индексе счастья, у России 80 место

Вот уже пятый год подряд индекс счастья возглавляет Финляндия. Следом располагаются Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия. Таким образом самые счастливые в мире – европейцы, а среди них – жители скандинавских страны. Не европейских стран в списке всего две.
В Юго-Восточной Азии счастливей всех жители Сингапура (27 место). Затем с большим отрывом идут Филиппины (60), Таиланд (61), Малайзия (70), Вьетнам (77), Индонезия (87) и Лаос (95). Камбоджа и Мьянмы располагаются в самом хвосте рейтинга, за пределами сотни счастливых (114 и 126 место).
Россия занимает 80 место и находится в окружении Китая, Туркменистана, Таджикистана, Армении, Гонконга и Северного Кипра.
У Украины – 98 позиция (уровень Конго, Алжира, Либерии, Марокко и Мозамбика).
Рейтинг США – 16 место (Германия, Канада, Великобритания, Чехия, Бельгия, Франция).
Один из редакторов рейтинга Джон Хелливелл отметил, что индекс составлялся на фоне пандемии – «крупнейшего кризиса в области здравоохранения за более, чем век».
Оценка проводилась еще до начала специальной военной операции России в Украине. При этом вооруженные конфликты и бедность населения – главные причины несчастья. Рейтинг 2022 года замыкают Афганистан, Ливан, Зимбабве, Руанда и Ботсвана.