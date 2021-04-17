Таиланд вводит запрет на продажу алкоголя

Власти Таиланда не планируют вновь вводить полноценный комендантский час по всей стране, пообещал глава правительства Прают Чан-Оча. Однако уже с 18 числа будет пересмотрен список красных зон повышенной опасности и максимального контроля. Теперь в этот перечень войдет и остров Пхукет. Новые правила будут действовать до конца апреля.

Новости Пхукета

17 Апреля 2021, 09:52 PM

Фото: CCSA

Выступая на пресс-конференции Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), премьер-министр подчеркнул, что хотя официального комендантского часа и не будет, жителям страны настоятельно рекомендуется не покидать свои дома в период с 23:00 до 4:00 утра.

На английском языке решение CCSA традиционно озвучил заместитель официального представителя МИД Натапану Нопакун. О пояснил, что на момент заявления (16 апреля) Бангкок лидировал по числу ежедневных заражений (312 за день и 2697 с момента третьей волны коронавируса). Также в первую десятку по числу выявленных случаев заболевания входили Чианг-Май (272 1749 всего); Чонбури (111 и 855 всего); Прачуап-Кхири-КХан (100 и 625; Самут-Пракан (40 и 515); Нараттхиват (5 и 330); Самут-Сакхон (48 и 282); Патхум-Тхани (26 и 188); Нонтхабури (61 и 174); Сонгкхла (89 и 162).

Пхукет в первую десятку не попал. Тем не менее, господин Нопакун отметил, что остров отныне теперь все же причислен к красным зонам максимального контроля.

Таких зон всего 18: Бангкок, Чианг-Май, Чонбури, Самут-Пракан, Прачуап-Кхири-Кхан, Самут-Сакхон, Патхум-ТХани, Накхон-Патхом, Прачуап-Кхири-Кхан, Самут-Сакхон, Патхум-Тхани, Накхом-Патхом, Пхукет, Накхон-Ратчасима, Нонтхххаюури, Сонгкхла, Так, Удон-Тхани, Супхан-Бури, Са-Кэо, Районг и Кхон-Кэн.

Оставшиеся 59 провинций классифицированы просто как зоны контроля, где меры по борьбе с COVID-19 менее строгие.

«Комендантский час по всей стране не вводится. Премьер-министр прям подчеркнул это в своем нынешнем заявлении. Ключевое слово – убедить людей сократить число поездок и перемещений, особенно в ночное время между 23:00 и 4:00», – заявил господин Нопакун.

Чиновник добавил, что прямого запрета на поездки нет, но их число необходимо свести к минимуму.

Отдельное распоряжение получили владельцы и операторы баров, клубов и ресторанов. Все развлекательные заведения должны прекратить работу, а рестораны обязаны прекратить подавать клиентам спиртные напитки. Их нельзя ни продавать, ни употреблять на территории точек общепита.

Также запрещено собираться группами от 50 человек без отдельного разрешения официальных лиц. Парки развлечений и игровые площадки должны быть закрыты, равно как и любые образовательные учреждения. Обучение может вестись только в онлайн-формате. Торговые центры по всей стране могут работать только до 21:00.

В красных зонах, к которым относится Пхукет, ограничения более строгие. В частности, рестораны и кафе должны прекращать принимать посетителей в 21:00, а при желании работать до 23:00 – подавать еду только на вынос.

Все магазины и супермаркеты могут работать только с 4:00 утра до 23:00 вечера. Спортивные залы и фитнес-центры должны закрываться в 21:00. Работодатели должны поощрять работу сотрудников из дома. При этом губернаторы отдельных провинций могут вводить и более строгие ограничения по своему усмотрению.