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Таиланд ввел новые ограничения из-за коронавируса

Кабинет министров Таиланда отменил празднование Сонгкрана в апреле, а также ввел целый ряд других мер, направленных на сдерживание COVID-19 в стране.

Новости Пхукета

17 Марта 2020, 06:27 PM
Таиланд ввел новые ограничения из-за коронавируса. В частности, отменены все масовые мероприятия. Фото: АоТ

Таиланд ввел новые ограничения из-за коронавируса. В частности, отменены все масовые мероприятия. Фото: АоТ

«Некоторые меры могут быть введены не так быстро, как вы надеетесь. Другие могут быть не такими масштабными. Но правительству необходимо балансировать между вопросами здравоохранения и поддержания нормальной жизни в обществе», – цитирует издание KhaoSod English слова премьер-министра Праюта Чан-Очи.

Главной новостью (хоть и ожидавшейся) стала отмена празднования Сонгкрана в апреле. Как пишет KhaoSod English, были отменены не только все мероприятия в рамках фестиваля, но и сами выходные дни 13, 14 и 15 апреля. Ожидается, что три выходных дня тайцы получат позже. Ранее говорилось, что празднование Сонгкрана может быть перенесено на апрель.

Другие ограничения (в формулировках KhaoSod English) включают:

  • Закрытие всех школ и университетов на две недели с 18 марта;

  • Закрытие баров, развлекательных заведений и массажных салонов на две недели с 18 марта;

  • Закрытие спортивных арен, стадионов для бокса и ипподромов на неопределенный срок с 18 марта;

  • Запрет массовых собраний, таких как концерты, религиозные церемонии, отраслевые ярмарки, кроме тех, что будут специально разрешены властями конкретных провинций;

  • Запрет для госслужащих на поездки в страны и территории повышенного риски, кроме тех случаев, когда это специально разрешено руководителями.

  • Требование к ресторанам проводить дезинфекцию и принимать другие предписанные меры по охране здоровья.

  • Требование к путешественникам из Южной Кореи, Китая (включая Гонконг и Макао), Италии и Ирана иметь медицинские справки перед поездкой в страну. Также туристы из этих стран могут быть помещены в 14-дневный карантин.

Премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что правительство позаботиться о компенсации людям, которые останутся без работы из-за закрытия развлекательных заведений.

 

 

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