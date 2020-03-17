Таиланд ввел новые ограничения из-за коронавируса

«Некоторые меры могут быть введены не так быстро, как вы надеетесь. Другие могут быть не такими масштабными. Но правительству необходимо балансировать между вопросами здравоохранения и поддержания нормальной жизни в обществе», – цитирует издание KhaoSod English слова премьер-министра Праюта Чан-Очи.
Главной новостью (хоть и ожидавшейся) стала отмена празднования Сонгкрана в апреле. Как пишет KhaoSod English, были отменены не только все мероприятия в рамках фестиваля, но и сами выходные дни 13, 14 и 15 апреля. Ожидается, что три выходных дня тайцы получат позже. Ранее говорилось, что празднование Сонгкрана может быть перенесено на апрель.
Другие ограничения (в формулировках KhaoSod English) включают:
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Закрытие всех школ и университетов на две недели с 18 марта;
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Закрытие баров, развлекательных заведений и массажных салонов на две недели с 18 марта;
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Закрытие спортивных арен, стадионов для бокса и ипподромов на неопределенный срок с 18 марта;
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Запрет массовых собраний, таких как концерты, религиозные церемонии, отраслевые ярмарки, кроме тех, что будут специально разрешены властями конкретных провинций;
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Запрет для госслужащих на поездки в страны и территории повышенного риски, кроме тех случаев, когда это специально разрешено руководителями.
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Требование к ресторанам проводить дезинфекцию и принимать другие предписанные меры по охране здоровья.
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Требование к путешественникам из Южной Кореи, Китая (включая Гонконг и Макао), Италии и Ирана иметь медицинские справки перед поездкой в страну. Также туристы из этих стран могут быть помещены в 14-дневный карантин.
Премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что правительство позаботиться о компенсации людям, которые останутся без работы из-за закрытия развлекательных заведений.