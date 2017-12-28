Таиланд впервые примет этап Moto GP в октябре

Первое Гран-при Таиланда состоится 5-7 октября 2018 года, соревнования пройдут на треке Chang International Circuit в провинции Бурирам.

2 Января 2018 09:00:00

Чемпионат Moto GP 2017 выиграл испанец Марк Маркес, выступающий за Repsol Honda Team. В следующем году он покажет себя на треке в Бурираме. Фото: Box Repsol / Flickr

Тайский нефтегазовый гигант PTT стал спонсором Гран-при Таиланда по шоссейно-кольцевым мотогонкам Moto GP. Сумма годового контракта составляет 80 млн бат, сообщает газета Bangkok Post.

О подписании спонсорского контракта было объявлено 20 декабря. В церемонии приняли участие представители руководства РТТ, Спортивного управления Таиланда (TSA) и компании Dorna Sports, которой принадлежат права на Moto GP. Первое Гран-при Таиланда состоится 5-7 октября 2018 года, соревнования пройдут на треке Chang International Circuit в провинции Бурирам. За первым Гран-при, согласно контракту между TSA и Doma Sports, последуют еще два.

«РТТ поддерживает желание правительства Таиланда провести этам Moto GP и продемонстрировать миру, что у нас есть одна из лучших трасс для мотогонок на планете, и мы способны проводить соревнования по мотоспорту мирового уровня так же хорошо, как другие страны. На этапе Moto GP в Таиланде мы примем энтузиастов мотоспорта со всего мира, что принесет стране дополнительный доход. Это именно то, чего стремится достичь правительство», – заявил Ауттапон Реркпипуб, операционный директор компании Downstream Petroleum Business Group, входящей в состав РТТ.

«Мы верим, что этап Moto GP в Таиланде войдет в число лучших мотогонок мира, и впечатлит как организаторов, так и самих гонщиков, членов их команд и болельщиков по всему миру. Также мы надеемся, что большое число фанатов мотоспорта воспользуются шансом посетить мероприятие и отдохнуть в Таиланде, что является одной из целей, ради которых правительство проводит тайский этап Moto GP», – добавил он.

Чемпионат мира по мотогонкам делится на три класса — Moto 3 (250 сс), Moto 2 (600 сс) и непосредственно Moto GP (1000 сс). Единственным представителем Таиланда в гонках 2017 года был Накарин Атиратпхувапат, выступающий в Moto 3 за команду Honda Team Asia. Однако, как пишет Bangkok Post, на Гран-при Таиланда 2018 можно ожидать других тайских гонщиков на правах Wild Card.

Из именитых мотоциклистов в Бурираме можно будет увидеть чемпиона Moto GP прошлого года и еще трех лет Марка Маркеса; молодую звезду Moto GP (а ранее – Moto 3) Маверика Виньялеса; легендарного ветерана и семикратного чемпионата Moto GP Валентино Росси. При этом РТТ уже объявила, что в честь своего 40-летия компании обладатели клубных карт PTT Blue Card могут купить билеты на соревнования со скидкой в 25%.