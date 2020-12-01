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Таиланд восстановил систему предупреждения о цунами

Два буя тайской системы предупреждения о цунами были размещены в Индийском океане во второй половине ноября. Оба устройства находятся в положенных местах и передают сигналы в штатном режиме, сообщил глава операционного подразделения Национального центра предупреждения о стихийных бедствиях (NDWC) Суват Пабпынг.

Таньялак Сакут

1 Декабря 2020, 10:46 AM
Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Оба буя системы предупреждения о цунами передают сигналы в штатном режиме. Фото: NDWC

Научное судно SEAFDEC с двумя буями системы предупреждения о цунами покинуло глубоководный порт Пхукета (Phuket Deep Sea Port) в четверг, 19 ноября. Установку осуществляли 30 специалистов Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). Миссия была успешно завершена, и 28 ноября судно вернулось на Пхукет.

«Размещение прошло по плану», – подтвердил господин Пабпынг.

Первый буй (станция 23401) был размещен в Индийском океане примерно в 600 морских милях к западу от Пхукета. Устройство начал передавать сигналы в режиме реального времени в 19:15 вторника, 24 ноября.

Второй буй (Station 23461) был размещен в Андаманском море примерно в 280 км к северо-западу от Пхукета. Устройство начало передавать сигналы в 19:15 пятницы, 27 ноября.

Специалисты NDWC и DDPM продолжат мониторинг работы буев и регулярные проверки их функционирования. Однако следующая всеобъемлющая инспекция состоится только через два года.

В настоящий момент персонал DDPM, осуществлявший установку устройств в море, находится на 14-дневном карантине, поскольку специалисты покидали пределы страны (хотя ни с кем там не контактировали).

«Сотрудники выглядят здоровыми, но им все равно нужно пройти 14-дневный карантин, начавшийся 29 ноября», – отметил господин Пабпынг.

 

 

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