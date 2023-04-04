Таиланд вернулся к старым условиям въезда по безвизу, с 1 апреля штамп снова ставят на 30 дней

В Таиланде истек срок визовой льготы, в рамках которой туристы получали по безвизу 45 дней пребывания вместо 30, а по визам по прибытию – 30 дней вместо 15. С 1 апреля страна вернулась к обычным штампам, о чем стали сообщать в тот же день прибывающие в Королевство иностранцы, а 3 числа официально подтвердило государственное новостное агентство NNT, являющее подразделением Департамента связей с общественностью Таиланда.

Новости Пхукета

4 Апреля 2023, 03:03 PM

Таиланд перестал ставить безвизовым туристам из России и 60 других стран 45-дневные штампы по прибытию. С 1 апреля даются стандартные 30 дней. Фото: NNT