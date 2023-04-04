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Таиланд вернулся к старым условиям въезда по безвизу, с 1 апреля штамп снова ставят на 30 дней

В Таиланде истек срок визовой льготы, в рамках которой туристы получали по безвизу 45 дней пребывания вместо 30, а по визам по прибытию – 30 дней вместо 15. С 1 апреля страна вернулась к обычным штампам, о чем стали сообщать в тот же день прибывающие в Королевство иностранцы, а 3 числа официально подтвердило государственное новостное агентство NNT, являющее подразделением Департамента связей с общественностью Таиланда.

Новости Пхукета

4 Апреля 2023, 03:03 PM
Таиланд перестал ставить безвизовым туристам из России и 60 других стран 45-дневные штампы по прибытию. С 1 апреля даются стандартные 30 дней. Фото: NNT

Таиланд перестал ставить безвизовым туристам из России и 60 других стран 45-дневные штампы по прибытию. С 1 апреля даются стандартные 30 дней. Фото: NNT

В заметке о возврате к старым срокам штампам NNT предлагает зарубежным туристам два варианта продления на дополнительные 30 дней – через обращение в Иммиграционное бюро или путем совершения бордер-рана, то есть краткосрочного выезда за границу. Таким образом NNT подтверждает законность практики бордер-ранов, но одновременно оговаривается, что «пересечение наземной границы может осуществляться только два раза в год».

«Хотя на прибытие воздушным транспортом нет официальных ограничений, сотрудники Иммиграционного бюро могут по своему усмотрению отказать туристам во въезде и потребовать, чтобы они заблаговременно получили визу в тайском посольстве», – пишет NNT.

Агентство указывает, что Туристическое управление Таиланда (ТАТ), согласно неофициальным сообщениям, планирует после выборов обратиться к новому правительству с запросом на пересмотр условий въезда в страну для стимулирования туризма. При этом еще в марте представители ТАТ прямо говорили в общении с прессой, что рассчитывают на то, что возврата к старым штампам на 30 и 15 дней не будет еще хотя бы год.

 

 

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