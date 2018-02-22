Таиланд улучшил позиции в рейтинге коррупции Transparency International

Королевство Таиланд поднялось со 101 на 96 место в ежегодном рейтинге восприятия коррупции Corruption Perception Index организации Transparency International.

22 Февраля 2018 10:29:16

Фото: Transparency International

Общий рейтинг Таиланда в Corruption Perception Index за 2017 год – 37 пунктов (и 96 место среди 180 оцениваемых стран), годом ранее показатель составлял 35 пунктов (101 место). Таким образом Таиланду удалось улучшить показатель, но выйти из списка самых коррумпированных стран мира не получилось. Королевство по-прежнему находится в так называемой красной зоне.

В красной зоне осталась и Россия с показателем в 29 баллов (135 место). Количество баллов у России не меняется с 2015 года, но место в рейтинге постепенно снижается на фоне перемен в других странах и изменением списка участников рейтинга. Так в 2015 году Россия находилась на 119 позиции, а в 2016 – на 131.

Индекс восприятия коррупции Transparency International составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей из разных стран и отражает их ощущения того, насколько распространена коррупция в их государствах. В рейтинге 2017 года аналогичное с Таиландом количество баллов (37) набрали Индонезия, Бразилия, Колумбия, Панама, Перу и Замбия. Россия по числу баллов (29) попала в одну группу с Лаосом, Папуа – Новой Гвинеей, Киргизией, Парагваем, Гондурасом, Мексикой и Доминиканской республикой. Среди соседей Таиланда в красную зону не входят только Сингапур (84 балла), Бутан (67) и Малайзия (47). Сильнее всего среди стран АСЕАН коррупция чувствуется в Камбодже (21).

Негосударственная Антикоррупционная организация Таиланда (АСТ), которая в прошлом году провела серию громких мероприятий в Таиланде, позитивно оценила доклад Transparency International. Генеральный секретарь АСТ Мана Нимитмонгкон отметил, что он рад видеть прогресс, пусть он даже и небольшой.

«Это займет время, но сдаться мы не можем. Также не можем мы и полагаться лишь на министров, политиков и бизнесменов. Все должны объединить свои усилия. И видеть даже небольшое улучшение ситуации с коррупций в Таиланде – это отрада», – заявил глава АСТ в беседе с Bangkok Post.

Председатель государственной Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) Ватчарапон Прасарнрадкит новый рейтинг пока не прокомментировал. При этом перед его публикацией господин Прасарнрадкит указывал, что рост рейтинга, возможно, сдерживают слабые результаты в сферах «главенства закона и демократических ожиданий», но в других аспектах страна «преуспела лучше».

«В происходящем нет какого-то одного действующего лица. Если рейтинг улучшится, то говорить будут о вкладе всех участников процесса, но если он упадет, ответственной будет NACC, поскольку она является главным агентством в стране по борьбе с коррупцией», – говорил господин Прасарнрадкит.

Стоит отметить, что в последние годы показатель Таиланда балансирует в районе 35-38 пунктов. Не происходит принципиальных изменений и в России – ее показатель колеблется в диапазоне 27-29 пунктов. Зато пусть слабый, но относительно стабильный рост, демонстрирует Украина – с 26 пунктов в рейтинге 2012 года до 30 в рейтинге 2017 года.

Первая десятка рейтинга Corruption Perception Index за 2017 год: