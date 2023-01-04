Таиланд собрался строить космодром

Парламентский комитет по цифровой экономике и обществу работает над проектом по строительству космодрома в Таиланде и готовится представить свои теоретические выкладки на рассмотрение нижней палаты законодательного собрания и профильных ведомств уже в ближайшее время.

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4 Января 2023, 09:16 AM

Зампред комитета по цифровой экономике и обществу Сеттапонг Малисуван. Фото: Bangkok Post

О готовящемся проекте Spaceport Thailand, который сейчас находится на этапе исследования экономической целесообразности, сообщил 3 января заместитель председателя комитета по цифровой экономике и обществу Сеттапонг Малисуван, пишет Bangkok Post, называя комитет «правительственным».

По словам полковника Малисувана, в ближайшее время исследование будет презентовано нижней палате парламента и профильным государственным ведомствам. Авторы инициативы уже пришли к выводу, что «индустрия космопортов является привлекательной для тех стран, которые уже вовлечены в нее». Готовящееся исследование должно показать, как именно Таиланд может экономически выиграть от создания собственной космической программы в XXI веке.

«В основе успешной космической отрасли для любой страны лежит строительство собственного космодрома, который должен быть эффективным и фундаментально хорошо организованным, сказал полковник Малисуван со ссылкой на исследование», – пишет Bangkok Post.

«Чтобы стать реальностью, такой проект нуждается в одобрении и поддержке со стороны правительства и профильных государственных ведомство, которые должны предоставить все лучшее из необходимого – от инфраструктуры до персонала», – добавляет столичная газета, цитируя все того же спикера. Комментарии каких-либо других лиц, к примеру, специалистов по космонавтике или хотя бы экономистов, в публикации отсутствуют.

Зато полковник Малисуван отметил, что плюсом Таиланда в космической перспективе является географическое расположение страны, юг которой находится практически у самого экватора. Это, действительно, является важным фактором, поскольку близость к экватору позволяет удешевлять запуски.

О других сильных сторонах Таиланда в космической гонке ничего сказано не было, но зампред комитета по цифровой экономике подчеркнул, что реализация столь масштабного инфраструктурного проекта поддержит экономику, а после строительства обеспечит рабочие места и в новых для Таиланда отраслях, и в существующих. Не забыл полковник Малисуван упомянуть и перспективы космического туризма.

Впрочем, офицер добавил, что пока в Королевство не располагает необходимыми компетентными кадрами для работы в космической отрасли. Их еще только придется подготовить из числа тех, у кого есть «потенциал» к такой работе.

«Поэтому мы должны развивать, поддерживать и обеспечивать [знаниями и навыками] людей, имеющих потенциал для того, чтобы взять на себя эти роли и достичь успеха», – заявил полковник Малисуван.

Также он добавил, что активное участие Таиланда в космической отрасли даст стране новые знания в сфере спутникового наблюдения за планетой и геоинформатики, включая их прикладное применение.