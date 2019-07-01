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Таиланд снизил прогноз по росту туристической выручки

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) пересмотрело прогноз по темпам роста выручки страны от туризма в 2019 году. Ведомство полагает, что рост доходов составит 9,5% год к году, а не 10%, как ожидалось ранее.

Новости Пхукета

1 Июля 2019, 05:37 PM
Фото: Bangkok Post / Pornprom Satrabhaya

Фото: Bangkok Post / Pornprom Satrabhaya

Согласно заявлению главы ТАТ Ютхасака Супасорна, прогноз по зарубежному турпотоку и доходам страны от туризма был пересмотрен на фоне «последствий замедления темпов роста глобальной экономики, роста курса тайского бата и роста цен на нефтепродукты», сообщает Bangkok Post.

По итогам года ТАТ ожидает 40,2 млн туристических прибытий из-за рубежа (ранее говорилось о 41,3 млн и 41,1 млн). Выручка туристического сегмента ожидается на уровне 3,38 трлн бат вместо 3,4 млн бат. При этом на долю зарубежных туристов придется 2,21 трлн, а оставшиеся 1,17 принесет внутренний туризм.

В следующем году, по словам господина Супасорна, ожидается суммарная выручка в 3,72 трлн бат (около 2,43 трлн от туристов из-за рубежа и порядка 1,28 трлн за счет внутреннего туризма).

В продвижении Таиланда как туристического направления ТАТ планирует сделать акцент на «сегментации рынка» и «нишевом маркетинге». В частности, ведомство намерено продвигать оздоровительный туризм и «лайфстайл-туризм». Также в планах значится дальнейшее усиление сотрудничества с зарубежными туристическими агентствами.

 

 

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