Таиланд слегка ухудшил позицию в рейтинге восприятия коррупции

В свежей версии международного рейтинга восприятия коррупции Transparency International Таиланд опустился с 96 на 99 место. Страна набрала 36 баллов из 100 возможных. Год назад у Таиланда было 37 баллов.

Новости Пхукета

29 Января 2019, 05:12 PM

Фото: Bangkok Post

Среди соседей Таиланда по Юго-Востоной Азии лучший результат традиционно показал Сингапур (85 баллов), за которым расположились Малайзия (47) и Индонезия (38). Филиппины набрали столько же баллов, сколько и Таиланд (36). Хуже показатели у Вьетнама (33), Мьянмы (29), Камбоджи (20). Средний показатель по миру – 43 балла.

Как указывается на сайте Transparency International, индекс восприятия коррупции – составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, и выходит ежегодно с 1995 года. Страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – самый низкий.

Стоит отдельно подчеркнуть, что Transparency International измеряет то, как воспринимают положение в стране местные эксперты и предприниматели и фиксирует их «самоощущение». Если респонденты считают положение дел приемлемым, то и страна в рейтинге оказывается выше, чем та, где граждане считают уровень коррупции неприемлемо высоким.

В частности, Россия в рейтинге 2018 года набрала всего 28 баллов из 100 и заняла 138 место. Это ниже показателей не только Таиланда, но даже Лаоса, Мьянмы, Сьерра-Леоне, Эфиопии и Восточного Тимора.