Таиланд продлил срок бесплатного оформления виз по прибытию

Кабинет министров Таиланда одобрил продление на полгода срок бесплатного оформления виз туристических виз по прибытию.

Новости Пхукета

24 Октября 2019, 03:22 PM

Фото: Dennis Sylvester Hurd / Flickr

Как сообщает Национальное новостное бюро Таиланда (NNT), члены кабмина «одобрили в принципе» продление кампании по стимулированию турпотока за счет бесплатного оформления виз по прибытию до конца апреля 2020.

По оценкам тайским властей, страна потеряет 10,76 млрд бат на визовых сборах, но получит 144,73 млрд бат дополнительной выручки от туризма.

При этом о том, что льготный период будет продлен было известно еще с августа, когда о положительном решении по данному вопросу заявил вице-премьер Правит Вонгсувон. Впрочем, тогда основная дискуссия велась не о визах по прибытию, а о полноценном безвизе для туристов из Индии и Китая. По этому предложению вердикт кабмина был отрицательным.

В настоящий момент право на визу по прибытию имеют туристы из 18 стран и территорий: Болгария, Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия, Тайвань, Узбекистан, Вануату.

Туристы из ряда других стран, ранее также фигурировавших в этом списке, получили в этом году право на 30-дневный безвиз. В частности, визы для поездок в Таиланд с туристическими целями на срок до 30 дней больше не требуются гражданам Украины, Латвии и Литвы.