Таиланд продлил программы по стимулированию внутреннего туризма

Решение о продлении программ было принято 6 мая на заседании Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 под председательством премьер-министра Праюта Чан-Очи, сообщает Bangkok Post.
В рамках новой фазы программы We Travel Together, как заявил официальный представитель правительства Тханакорн Вангбунконгчана, жителям страны будут предложен 1 млн субсидируемых ночей в отелях. Государство покроет 40% от стоиомсти проживания, но не более 3 тыс. бат. Также правительство субсидирует до 40% стоимости авиабилетов в пределах 2 тыс. бат. В рамках программы Tour Teaw Thai правительство субсидирует 40-процентные скидки на организованные туры.
За продление действия обеих антикризисных программ выступали, в частности, Ассоциация внутреннего туризма, Торговая палата Таиланда (ТСС) и Туристическое управление Таиланда (ТАТ). При этом последнее ведомство высказывало предложение, чтобы к субсидия подключились и сами отели, профинансировав часть скидок.