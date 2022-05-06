Таиланд продлил программы по стимулированию внутреннего туризма

Правительство Таиланда приняло решение продлить действие двух государственных программ по стимулированию внутреннего туризма – We Travel Together и Tour Teaw Thai – чтобы поддержать восстановление туристической отрасли. Обе схемы будут действовать до конца сентября.

Новости Пхукета

7 Мая 2022, 10:00 AM

Люди на отдыхе в Самут-Пракане. Фото: AFP / Bangkok Post