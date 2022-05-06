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Таиланд продлил программы по стимулированию внутреннего туризма

Правительство Таиланда приняло решение продлить действие двух государственных программ по стимулированию внутреннего туризма – We Travel Together и Tour Teaw Thai – чтобы поддержать восстановление туристической отрасли. Обе схемы будут действовать до конца сентября.

Новости Пхукета

7 Мая 2022, 10:00 AM
Люди на отдыхе в Самут-Пракане. Фото: AFP / Bangkok Post

Люди на отдыхе в Самут-Пракане. Фото: AFP / Bangkok Post

Решение о продлении программ было принято 6 мая на заседании Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 под председательством премьер-министра Праюта Чан-Очи, сообщает Bangkok Post.

В рамках новой фазы программы We Travel Together, как заявил официальный представитель правительства Тханакорн Вангбунконгчана, жителям страны будут предложен 1 млн субсидируемых ночей в отелях. Государство покроет 40% от стоиомсти проживания, но не более 3 тыс. бат. Также правительство субсидирует до 40% стоимости авиабилетов в пределах 2 тыс. бат. В рамках программы Tour Teaw Thai правительство субсидирует 40-процентные скидки на организованные туры.

За продление действия обеих антикризисных программ выступали, в частности, Ассоциация внутреннего туризма, Торговая палата Таиланда (ТСС) и Туристическое управление Таиланда (ТАТ). При этом последнее ведомство высказывало предложение, чтобы к субсидия подключились и сами отели, профинансировав часть скидок.

 

 

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