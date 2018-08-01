Таиланд принял более 850 тысяч россиян за полгода

Турпоток из России в Таиланд за первые шесть месяцев этого года вплотную приблизился к отметке в 851 тыс. человек, что на 18,3% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

2 Августа 2018 13:00:00

Основная причина позитивной статистики по российскому сегменту – значительный рост турпотока в высокий сезон. За последние же два месяца Таиланд принял чуть больше 100 тыс. россиян. Фото: Dr. Thomas Liptak

В общей сложности российский сегмент туристического рынка с начала года принес Таиланду около 67,9 млрд бат, что на 19,6% выше прошлогоднего показателя. Соответствующую статистику опубликовало на прошлой неделе Министерство туризма и спорта Таиланда.

При этом необходимо отметить, что в последние два месяца рост турпотока в годовом исчислении прекратился. Если январь-апрель были лучше прошлогодних в количественных показателях, то май и июнь – хуже. В мае Таиланд принял 57,1 тыс. россиян (спад на 13% год к году), а в июне – 48,5 тыс. (спад на 16,2%). Таким образом общая позитивная статистика за полгода объясняется успехами высокого сезона.

Всего за первые шесть месяцев Таиланд принял около 19,5 млн иностранцев, что на 12,5% выше показателя за первую половину 2017 года. Лидером по турпотоку по-прежнему является материковый Китай. С начала года страну посетило 5,9 млн граждан КНР (рост на 25,9% год к году), а в июне – 900,7 тыс. (рост на 18,1%).

Туристическому рынку Таиланда еще только предстоит отыграть последствия трагедии 5 июля, когда у берегов Пхукета затонуло судно «Феникс» с группой китайских туристов на борту. В результате кораблекрушения погибло 47 человек, что вызвало значительный резонанс в Китае, вылившийся в отказ от поездок в страну. Масштаб отказов оценить не представляется возможным: официальные лица сообщали лишь об отмене примерно 7 тыс. бронирований на Пхукете сразу после трагедии. Других данных с тех пор не публиковалось.

Что касается европейского сегмента турпотока, то он в первые шесть месяцев демонстрировал слабую, но стабильную позитивную динамику. Темпы роста турпотока варьировались в пределах от 17,5% (Австрия) до минус 2,5% (Швеция). При этом на ключевых рынках наблюдалась все же положительная динамика, а в плане доходов для тайской экономики рост показали все учитываемые в статистике страны, не исключая Швеции.

Также за первые шесть месяцев этого года вырос турпоток из США и Канады – 568 тыс. человек (плюс 6,4%) и 151,4 тыс. человек (плюс 9,9%) соответственно. Австралия и Новая Зеландия по-прежнему демонстрируют скорее негативную динамику – 384,6 тыс. человек (минус 2%) и 53,5 тыс. (плюс 0,5%). В минус остается и Ближний Восток, который в сумме обеспечил Таиланду 318,3 тыс. визитов за полгода (минус 6,7%).

Напомним, что статистика Министерства туризма и спорта Таиланда основывается на данных Иммиграционного бюро о «прибытиях из-за рубежа» (foreign arrivals). Таким образом приведенные выше цифры включают всех посетивших Королевство иностранцев, а не только туристов. Данные о непосредственно «туристических прибытиях» ведомство не публикует. Источник информации о выручке туристической отрасли министерство не указывает вовсе.