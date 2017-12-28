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Таиланд принял более 34 млн туристов за год

Окончательные итоги 2017 года властям Таиланда только предстоит подвести, однако уже сейчас можно утверждать, что Таиланд поставил новый рекорд по въездному турпотоку.

Новости Пхукета

31 Декабря 2017 15:00:00

Китаянка Юй-Чэнь Ван стала 34-миллионным иностранцем, посетившим Таиланд с начала года. Фото: ТАТ
Китаянка Юй-Чэнь Ван стала 34-миллионным иностранцем, посетившим Таиланд с начала года. Фото: ТАТ

В четверг, 21 декабря, руководители Туристического управления Таиланда (ТАТ) приветствовали в аэропорту Suvarnabhumi 34-миллионного посетителя, которым оказалась китаянка Юй-Чэнь Ван. Вслед за этим ТАТ выпустило пресс-релиз, в котором объявило, что новый рекорд уже установлен. Всего за 2017 год въездной туризм должен принести стране 1,81 трлн бат.

Комментируя рост показателей, заместитель главы ТАТ по маркетинговым коммуникациям Танет Петсуван назвал 2017 год «исключительно хорошим» и выразил благодарность миллионам туристов, выбравших Таиланд в качестве места проведения отпуска.

Отметим, что одновременно в декабре был установлен и рекорд по турпотоку из США. Соответствующий показатель впервые достиг отметки в 1 млн человек.

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