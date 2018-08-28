Таиланд поставил себе цель принять 1,5 млн россиян в 2018 году

Туристический бизнес Таиланда планирует принять 1,5 млн россиян в 2018 году, при этом по статистике более половины турпотока из России в последние годы приходится на Пхукет.

28 Августа 2018 15:07:34

Фото: ТАТ

Туристический бизнес Пхукета принял участие в серии роуд-шоу в России, направленных на увеличение турпотока из РФ в Таиланд в целом и на Пхукет в частности. Роуд-шоу в Москве, Казани и Санкт-Петербурге прошли 14, 15 и 16 августа соответственно, сообщила пресс-служба московского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ). В ходе роуд-шоу тайская сторона встретилась с представителями 125 российских компаний туристического сегмента.

В посетившую Россию пхукетскую делегацию вошли 20 представителей туристического бизнеса Пхукета, а также исполняющий обязанности главы административной организации провинции (OrBorJor) Ватчарин Патомваттанапонг и вице-президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) Пхумкит Рактэнгам. На месте их встреча госпожа Анома Вонгъяй, возглавляющая сейчас московский офис ТАТ, а ранее руководившая офисом ведомства на Пхукете.

Говоря о перспективах российского туризма, господин Рактэнгам указал, что у россиян по-прежнему в приоритете пляжный отдых, чем и обусловлена популярность Пхукета. Вице-президент РТА подчеркнул, что важную роль в развитии турпотока играют чартерные рейсы на Пхукет из различных российских городов. И в перспективе ведомство планирует работать над расширением географии клиентской базы в России.

«В будущем мы проведем маркетинговые мероприятия в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе. Там имеется значительное число потенциальных клиентов, совершающих зарубежные поездки в ходе продолжительного зимнего сезона. Кроме того, путешественники из этих округов отличаются высоким уровнем расходов», – заявил господин Рактэнгам.

Как добавила Анома Вонгъяй, цель туристической отрасли Таиланда – 1,5 млн туристов из России по итогам 12 месяцев этого года. В прошлом году российский турпоток в Королевство составил 1,35 млн россиян, продемонстрировав рост на 23,5%. Если целевой показатель на этого год будет достигнут, рост турпотока год к году составит 11,1%. Согласно последнему отчету Министерства туризма и спорта, за семь месяцев этого года страна уже приняла 900,7 тыс. человек, что на 16,24% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

Госпожа Вонгъяй не указала, какое количество туристов из России может принять непосредственно Пхукет, однако в последние два года острову доставалось около половины всего турпотока из России в Таиланд. В 2016 году показатель Пхукета составил чуть больше 50%, в 2017 году – более 59%.

«Провинция Пхукет – основное направление у россиян. Из прошлогодних 1,35 млн туристов Пхукет принял 800 тыс. россиян», – заявила госпожа Вонгъяй.

Говоря о прошедших роуд-шоу, глава московского офиса ТАТ подчеркнула, что «коммуникация лицом к лицу является лучшим инструментом для бизнеса».

«Работа должна вестись непрерывно, для того, чтобы и новые туристы приезжали на Пхукет, и старые возвращались снова», – добавила госпожа Вонгъяй, которая теперь из первых рук знакома как с пхукетскими, так и московскими реалиями.

Также участие в мероприятиях в российских городах господин Пот Харнпон, поверенный в делах посольства России в Таиланде, возглавляемого сейчас Тханатипом Упатисингом. Господин Харнпон указал на то, что российский турпоток в последние несколько лет демонстрирует позитивную динамику, восстанавливаясь после спада, вызванного девальвацией рубля.

Господин Харнпон также назвал 1,5 млн россиян в качестве целевого показателя на этот год. При этом дипломат подчеркнул, что Таиланду необходимо диверсифицировать российский турпоток, который сейчас концентрируется в основном на пляжных курортах, таких как Пхукет и Паттайя.

«Нам нужно увеличивать разнообразие. Хорошо известно, что туристы из России любят красивое море, будь то на Пхукете или в Паттайе. Но нам нужно показывать им Таиланд шире. Одна из целей посольства Таиланда в Москве и московского офиса ТАТ заключается в продвижении разнообразных сторон тайской идентичности», – заявил господин Харнпон.

Напомним, что турпоток из России в Таиланд демонстрировал стабильный рост с начала нулевых и вплоть до пика в 2013 году, когда Королевство приняло 1,7 млн россиян. Произошедшая затем девальвация рубля ударила по зарубежному туризма, и соответствующий эффект Таиланд максимально остро почувствовал в 2015 году, когда было зафиксировано 884 тыс. прибытий. Начиная с 2016 года туристической поток из России в Таиланд стабильно идет вверх, возвращаясь к докризисным отметкам. Показатели 2012 года рынок уже превзошел, но планка 2014 года еще не взята. Сейчас Россия является для Таиланда ключевым поставщиком туристов среди не европейских стран.