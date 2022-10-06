Таиланд поднял сбор за посещение Пхи-Пхи и других нацпарков

Департамент национальных парков Таиланда (DNP) поднял стоимость посещения ряда охраняемых территорий иностранцами.

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Новый прейскурант был опубликован на странице DNP в Facebook в пятницу, 30 сентября. При этом сам документ, копию которого разместило в соцсетях ведомство, был подписан еще 19 сентября. Распоряжение утвердил господин Мончанок Вонгвиджит, действующий от лица главы DNP Рачады Сириякуна На-Айюттхайи. На сайте ведомства новые расценки пока не появились.

В последнем приказе DNP приводятся только новые цены для иностранцев, поскольку изменились в этом сезоне лишь они. Для тайцев посещение национальных парков не подорожало.

В частности, в подорожал для зарубежных туристов первый и один из трех крупнейших парков Khao Yai National Park в Накхон-Ратчасиме. Визит туда теперь стоит 400 бат для взрослого иностранца и 200 бат для ребенка.

Посещение охраняемым зон возле островов Самет и Анг-Тхонг в Сиамском заливе теперь стоит 300 бат для врозлого и 150 бат для ребенка. Расценки на посещение Haad Nopparat Thara Beach - Phi Phi Islands National Park, включая Пхи-Пхи и Ко-Майпай – 400 бат и 200 бат соответственно.

Согласно приказу DNP, новые цены распространяются и на парковые территории вокруг острова Ланта, включая Ко-Рок, Ко-Нгай и Ко-Ха, а также дайв-сайты Хин-Дэнг и Хин-Мыанг. Как и в случае с Пхи-Пхи, билет для взрослого иностранца стоит 400 бат, для ребенка – 200 бат.

Стоит отметить, что это уже второй пересмотр ценовой политики в отношении национальных парков за нынешний год. В июне DNP объявил, что ввоит новую классификацю охраняемых территорий по стоимости посещения. В частности, популярные у пхукетских туристов Симиланы и архипелаг Сурин были выделены в отдельну. Категорию с платой за посещение в 500 бат со взрослого гостя-иностранца и 250 бат с ребенка. Стоимость для тайских граждан в пять раз ниже – 100 бат и 50 бат соответственно.

Полный список сборов за посещение национальных парков на тайском языке доступен здесь.