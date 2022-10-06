Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Таиланд поднял сбор за посещение Пхи-Пхи и других нацпарков

Департамент национальных парков Таиланда (DNP) поднял стоимость посещения ряда охраняемых территорий иностранцами.

Новости Пхукета

6 Октября 2022, 01:14 PM
Глава DNP Рачада Сириякун На-Айюттхайя. Фото: DNP

Глава DNP Рачада Сириякун На-Айюттхайя. Фото: DNP

Новый приказ DNP, страница 1. Изображение: DNP

Новый приказ DNP, страница 1. Изображение: DNP

Новый приказ DNP, страница 2. Изображение: DNP

Новый приказ DNP, страница 2. Изображение: DNP

Новый прейскурант был опубликован на странице DNP в Facebook в пятницу, 30 сентября. При этом сам документ, копию которого разместило в соцсетях ведомство, был подписан еще 19 сентября. Распоряжение утвердил господин Мончанок Вонгвиджит, действующий от лица главы DNP Рачады Сириякуна На-Айюттхайи. На сайте ведомства новые расценки пока не появились.

В последнем приказе DNP приводятся только новые цены для иностранцев, поскольку изменились в этом сезоне лишь они. Для тайцев посещение национальных парков не подорожало.

В частности, в подорожал для зарубежных туристов первый и один из трех крупнейших парков Khao Yai National Park в Накхон-Ратчасиме. Визит туда теперь стоит 400 бат для взрослого иностранца и 200 бат для ребенка.

Посещение охраняемым зон возле островов Самет и Анг-Тхонг в Сиамском заливе теперь стоит 300 бат для врозлого и 150 бат для ребенка. Расценки на посещение Haad Nopparat Thara Beach - Phi Phi Islands National Park, включая Пхи-Пхи и Ко-Майпай – 400 бат и 200 бат соответственно.

Согласно приказу DNP, новые цены распространяются и на парковые территории вокруг острова Ланта, включая Ко-Рок, Ко-Нгай и Ко-Ха, а также дайв-сайты Хин-Дэнг и Хин-Мыанг. Как и в случае с Пхи-Пхи, билет для взрослого иностранца стоит 400 бат, для ребенка – 200 бат.

Стоит отметить, что это уже второй пересмотр ценовой политики в отношении национальных парков за нынешний год. В июне DNP объявил, что ввоит новую классификацю охраняемых территорий по стоимости посещения. В частности, популярные у пхукетских туристов Симиланы и архипелаг Сурин были выделены в отдельну. Категорию с платой за посещение в 500 бат со взрослого гостя-иностранца и 250 бат с ребенка. Стоимость для тайских граждан в пять раз ниже – 100 бат и 50 бат соответственно.

Полный список сборов за посещение национальных парков на тайском языке доступен здесь.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Бывший полицейский убил 35 детей и взрослых в детском саду
Жители Бангкока получат дополнительные выходные в ноябре
Най-Янг останется 6 октября без света
Пхукет простился с китайскими богами
Четыре китайца оказались ночью посреди залива Пханг-Нга на дрейфующем судне
В Камале убрали придорожную свалку
Прощание с Андреем Володиным
Пхукет готовится к финальному шествию Вегетарианского фестиваля
Два водителя такси оштрафованы в связи с конфронтацией в Камале
Саленг перевернулся у военной базы в провинции Пханг-Нга
Водохранилища Пхукета заполнились до максимума
Новый конфликт между таксистами произошел в Камале
Храм в Кату провел вегетарианский парад
Автомобиль загорелся после ДТП в тамбоне Чернг-Талей
Залив Майа-Бэй открылся для посещения

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 