Таиланд планирует ввести электронные визы по прибытию с 14 февраля

Власти Таиланды готовятся сделать очередной шаг, который должен упростить туристам из Китая и ряда других стран посещение страны. Речь идет об электронных визах по прибытию (eVisa On Arrival или eVOA).

30 Января 2019, 09:42 AM

Фото: thailandevoa.vfsevisa.com

Как пишет Bangkok Post cо ссылкой на главу Иммиграционного бюро Сурачета Хакпана, сервис eVOA начнет действовать с 14 февраля. Воспользоваться услугой смогут туристы из 21 страны и территории, которые имеют право посещать Таиланд по визе по прибытию. В данный список входят Андорра, Бутан, Болгария, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Папуа – Новая Гвинея, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Узбекистан.

В настоящий момент вся процедура оформление визы по прибытию и оплаты визового сбора (пока что он временно отменен) происходит в аэропорту прибытия. Процесс требует времени, что создает задержки на паспортном контроле и портит туристам первое впечатление от Таиланда. При использовании сервиса eVOA прохождение контроля должно занимать одну минуту. Во всяком случае, именно такую цель поставило себе Иммиграционное бюро.

Для ускоренного прохождения паспортного контроля турист должен зайти на сайт thailandevoa.vfsevisa.com и оставить заявку на получение визы по прибытию. Сделать это можно в любой момент не раньше 30 дней и не позже суток от даты планируемого прибытия в Таиланд. Оплатить сбор можно при помощи карт Mastercard, Visa и Union Pay, а также через сервисы WeChat Pay и Alipay. Обработка заявки займет от 24 до 72 часов.

По прибытию в аэропорт достаточно будет предъявить паспорт сотруднику Иммиграционного бюро на отдельной стойке и за минуту получить штамп, разрешающий нахождение в стране. Въехать в Таиланд по eVOA можно будет только через аэропорты Бангкока (Suvarnabhumi и Don Mueang), Пхукета и Чианг-Мая, но в будущем власти страны намерены расширить этот список.

Напомним, что в 2018 году Таиланд принял 38,28 млн туристов из-за рубежа. Материковый Китай обеспечил 10,54 млн прибытий, то есть почти каждый третий гость Таиланда был китайским гражданином. При этом безвизовый режим с этой страной Таиланд пока не установил, и китайским туристам приходится оформлять либо полноценные туристические визы, либо визы по прибытию.