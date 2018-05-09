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Таиланд планирует сократить список закрытых для иностранцев профессий

Министерство труда Таиланда намерено исключить ряд позиций из списка профессий, которыми запрещено заниматься иностранцам в Королевстве.

Новости Пхукета

9 Мая 2018 10:18:13

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

О том, что Министерство труда рассматривает возможность сокращения перечня закрытых для иностранцев профессий, сообщила газета Bangkok Post. Впрочем, окончательный список трудовых занятий, которые планируется разрешить иностранцам, пока не утвержден. Об этом во вторник, 8 мая, заявил глава Департамента трудоустройства Анурак Тотсарат.

Господин Тотсарат выступил с заявлением после того, как свои опасения относительно сокращения списка выразили тайские парикмахеры. Соответствующая профессия попала в предварительный перечень занятий, которые могут быть разрешены иностранцам.

Bangkok Post пишет, что из списка запрещенных видов труда планируется исключить около 10 позиций. Всего же в перечне, опубликованном на сайте Министерства труда, значится 39 различных занятий.

По данным Bangkok Post, кроме парикмахерского дела, иностранцам может быть разрешено заниматься изготовлением обуви, матрасов и одеял. Предварительная версия нового списка зарезервированных для тайцев профессий может быть опубликована к концу этого месяца.

О том, что список запрещенных профессий, установленный законом от 1979 года, необходимо пересмотреть, говорил в прошлой году Варанон Питиван, предшественник Анурака Тотсарата на посту главы Департамента трудоустройства. После смены руководителя ведомства планы не изменились, равно как и аргументация в пользу сокращения списка.

В Департаменте трудоустройства тогда отмечали, что некоторые позиции закрытого перечня потеряли актуальность, в то время как к другим тайцы сейчас и сами не проявляют интереса.

«Это очень старый закон. Сейчас же общество изменилось, а значит должно измениться и законодательство. В некоторых сферах трудовой деятельности возможны послабления для привлечения иностранных инвесторов, технических специалистов и ученых», – говорил господин Питиван.

Закон от 1979 года, в частности, запрещает иностранцам работать аукционистами; заниматься гончарным делом и резьбой по дереву; изготавливать ножи, зонты и традиционные тайские музыкальные инструменты.

В то же время, в списке запрещенных занятий немало позиций, в которых иностранцы заинтересованы. В частности, закон от 1979 года оставляет за тайцами эксклюзивное право работать юристами, туристическими гидами, водителями, продавцами в магазинах, парикмахерами. Занятые в этих сферах деятельности иностранцы либо работают нелегально, либо находятся в серой зоне, официально трудоустраиваясь в качестве менеджеров, консультантов, специалистов по работе с клиентами.

Особняком в перечне отраслей, зависящих от иностранной рабочей силы, стоят строительство и рыболовство, которые в значительной мере полагаются на трудовых мигрантов из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса. С соответствующими странами Таиланд подписал меморандумы, предусматривающие определенные послабления при трудоустройстве мигрантов в Таиланде. Впрочем, начавшееся в прошлом году ужесточение контроля за иностранным трудом, коснулось и их.

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