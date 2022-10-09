Таиланд отозвал визы у сотрудников CNN после эфира с места массового убийства

Иммиграционное бюро Таиланда отозвало визы у двух сотрудников CNN, которые освещали массовое убийство в провинции Нонг-Буа-Лампху и в процессе работы проникли на закрытую для посторонних территорию детского сада, где было совершено преступление. Проведя проверку, власти Таиланда выяснили, что журналисты в принципе работали нелегально, поскольку въехали в страну как туристы.

Новости Пхукета

9 Октября 2022, 07:21 PM

Оператор CNN перелазит через забор, ограждающий территорию детского сада, где 6 октября произошло массовое убийство. Фото: Bangkok Post / FCCThai Twitter

Заместитель главы Иммиграционного бюро генерал-майор Ачайон Крайтхонг подтвердил аннулирование виз, выданных репортеру CNN Анне Корен (37 лет, Австралия) и оператору Дениэлу Ходжу (34 года, Великобритания). Офицер заявил, что сотрудники телеканала работали нелегально, поскольку находились в стране как туристы.

Глава Иммиграционного бюро пояснил, что госпожа Корен и господин Ходж прилетели в Таиланд 6 октября и получили разрешение на пребывание до 19 ноября. Таким образом они въехали по новым 45-дневным штампам, предназначенным для иностранцев, прибывающих исключительно с туристическими целями.

Как правило, в случае нарушения заявленной цели нахождения в стране и нелегальной работы иностранцу грозит штраф и депортация с возможным занесением в черный список. Однако в этом конкретном случае генерал Крайтхонг добавил, что австралийке и британцу могут быть предъявлены дополнительные обвинения (офицер не уточнил, какие именно).

Как пишет Bangkok Post, госпожа Корен и господин Ходж проникли на территорию детского сада, в субботу, 8 октября, и провели репортаж c места массового убийства. Затем в интернете появились снимки, подтверждающие нарушение границ закрытой территории.

Тайские пользователи сосетей закономерно осудили действия иностранных журналистов. При этом телеканал CNN заявил, что его сотрудникам якобы «было разрешено зайти внутрь».

После субботнего эфира из детского сада глава администрации тамбона Утхай-Саван Данайчок Бунсом подал в полицию заявление на госпожу Корен и господина Ходжа.

«Проявите к нам уважение», – заявил господин Бунсом. – «С какой целью вы это сделали?».

Глава полиции На-Кланга полковник Джаккапат Виджитваятхайя заявил местным журналистам, что иностранцам будут предъявлены обвинения в нарушении границ закрытой для посторонних территории. Впрочем, на момент публикации заметки Bangkok Post, этого еще сделано не было.

Заместитель главы полиции Таиланда генерал Сурачет Хакпан также выступил с заявлением в связи с действиями сотрудников CNN. Как и глава Иммиграционного бюро, он отметил возможность предъявления обвинений по другим статьям.