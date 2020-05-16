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Таиланд отменяет еще часть коронавирусных ограничений

Власти Таиланда одобрили переход ко второй фазе смягчения локдауна с 17 мая. Главные бенефициары – торговые центры (и, соответственно, их арендаторы).

Новости Пхукета

16 Мая 2020, 10:40 AM
Торговые центры смогут возобновить работу 17 мая. Фото: Bangkok Post

Торговые центры смогут возобновить работу 17 мая. Фото: Bangkok Post

Распоряжение об отмене ряда карантинных ограничений было официально опубликовано в Royal Gazette вечером 15 мая.

Как пишет Bangkok Post, главное событие – возобновление работы торговых центров и универмагов, которые смогут открыть закрытые ранее торговые точки и отделы. Также возобновить работу смогут кафе и рестораны при торговых центрах.

При этом от торговых центров требуется соблюдать санитарные меры и закрываться не позже 20:00, чтобы посетители и персонал успели добраться до своих домов до начала комендантского часа. Срок действия последнего будет сокращен на один час. Находиться на улице будет нельзя с 23:00 до 4:00.

Кроме того, с 17 мая смогут открыться общественные бассейны, конференц-центры и оптовые рынки. Также разрешена будет работа фитнес-центров (с ограниченным спектром активности). Кинотеатры, развлекательные парки, боксерские ринги и крытые спортцентры должны оставаться закрытыми.

Также закрытым останется международный аэропорт Пхукета, хотя другие аэропорты уже имеют возможность принимать и отправлять внутренние рейсы.

 

 

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