Таиланд ограничил турпоток на Симиланы

Департамент нацпарков ограничил турпоток на Симиланы: не более 525 дайверов на дайв-сайтах в день, не более 3325 туристов на островах.

Новости Пхукета

19 Октября 2018, 08:00 AM

В последние годы турпоток на Cимиланы составлял 4-7 тыс. человек в день (оценки разнятся). С нынешнего сезона власти ввели лимит на уровне 3850 туристов включая дайверов. Фото: Kaj Schmidt / Flickr

Власти Таиланда открыли Симиланские острова для посещения, однако в этом сезоне отдыхающих и турбизнес ждут два нововведения: ночевка на Симиланах отныне запрещена, а количество посетителей ограничено 3850 туристами в день. При этом, если о запрете на ночевку было объявлено еще в мае, то лимит на посещение был введен буквально за несколько дней до открытия островов. Последняя инициатива стала сюрпризом для туристического бизнеса, однако Департамент национальных парков (DNP) отступать не намерен.

«Лимит на количество посещений остается в силе. Мы не планируем менять никаких параметров введенных правил. Добавить мне нечего», – заявил корреспондент The Phuket News и «Новостям Пхукета» глава Национального парка Симиланских островов (Mu Koh Similan National Park) Руамсилп Манаджонгпрасерт.

В распоряжении DNP отдельно указан лимит на посещение дайверами 21 популярного дайв-сайта на территории парка (525 человек в день) и лимит на посещение островов (3325 туристов).

«Наша основная задача – снизить влияние антропогенного фактора на коралловые рифы и всю экосистему, включая последствия действий туристов, дайверов и операторов туристических судов. За прошлый сезон – с 15 октября по 15 мая – на территории парка было зафиксировано нарушений на общую сумму штрафов в 1,1 млн бат, включая штрафы за сигареты, использование дронов, стоянку судов в запретных зонах, кормление и контакты с морской фауной, повреждение кораллов. Все вышеперечисленное – достаточное основание для принятия решения о лимитировании доступа», – заявил господин Манаджонгпрасерт.

Данные о том, сколько туристов Симиланы принимали ранее, разнятся в диапазоне от 4 до 7 тыс. человек в день.

В качестве отдельной проблемы глава парка назвал использование туристами солнцезащитных кремов с химическими соединениями, наносящими вред кораллам, плюс банальное несоблюдение правил поведения в нацпарках.

«Мы просим туристов использовать солнцезащитные составы без оксибензона (BP-3), октиноксата, экзакамена (4-MBC) и бутилпарабена. Также мы постоянно повторяем работникам туркомпаний, что в море запрещено кормить рыб и выбрасывать мусор. Дайверы не должны приближаться ко дну ближе, чем на три метра, а на всех судах должны иметься GPS-устройства», – отметил господин Манаджонгпрасерт.

Туристические компании, как и в других случаях, не спорят с необходимостью защиты природы, но подчеркивают, что решение о лимите было принято слишком внезапно, а вердикт оглашен уже после того, как операторы начали продажу туров.

В беседе с The Phuket News генеральный директор компании Sea Star Marine Наттакит Лорвитворрават заявил, что его пришлось временно прекратить продажу экскурсий на Симиланы.

«Сейчас мы не продаем экскурсии на Симиланы, и я еще не могу оценить масштабы потерь», – заявил он.

Глава пхукетской компании Nonthasak Marine Сурия Тхамчу также подтвердил The Phuket News, что из-за ввода лимита его фирме придется пересмотреть планы на сезон. Господин Тхамчу заверил, что пхукетские туроператоры солидарны с коллегами из Пханг-Нга и намерены обратиться в офис премьер-министра с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Мы просим DNP отложить ввод лимита до следующего сезона, чтобы у нас было время подстроиться под новые требования. Мы обещаем заботиться об экосистеме, следить за чистотой и соблюдать правила посещения нацпарков», – заявил он.

Господин Тхамчу отметил, что, по его мнению, за вводом лимитов стоят не опасения о сохранности экосистемы, а некая «другая причина». Поделиться подробностями с корреспондентом The Phuket News он не пожелал.

Напомним, что в нынешнем сезоне для посещения полностью закрыты бухты Майя-Бэй и Ло-Сама на острове Пхи-Пхи-Ле. Эксперты в области морской биологии, следящие за восстановлением кораллов в Майя-Бэй, утверждают, что процесс идет хорошо.