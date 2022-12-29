Таиланд объявил конкурс видео «лучших нарушений ПДД» в неделю повышенной смертности на дорогах

В полночь 29 декабря в Таиланда начались очередные «Семь дней опасности на дорогах» – неделя повышенной аварийности и усиленного контроля на дорогах в целях предотвращения смертей и травм. В прошлом году за период с 29 декабря по 4 января в ДТП в Таиланде погибли 333 человека, на Пхукете была зафиксирована одна смерть. Однако сейчас дорожное движение в стране намного более активное, нежели в прошлом декабре.

Новости Пхукета

Как объявил глава Королевской полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат, нести дежурство на дорогах в неделю с 29 декабря по 4 января будут около 50 тыс. полицейских, пишет Bangkok Post. Офицер не уточнил, сколько сотрудников других ведомств и волонтеров им будут помогать, но обычно их больше, чем самих полицейских.

Всего на дорогах страны будет организован 3771 пункт контроля (чекпоинт). На Пхукете обычно организуется порядка 10-12 основных чекпоинтов, примерно столько же вспомогательных, а также не менее десяти «сервисных пунктов».

Особое внимание в ходе новогодней кампании, будет уделяться вождению в пьяном виде, превышению скорости, езде без шлемов и без ремней безопасности. Первые два типа нарушений считаются в Таиланде одними из основных причин аварий, последние два напрямую влияют на показатели смертности и госпитализации, а полиции нужно по итогам недели показать их снижение. На Пхукете власти традиционно ставят себе цель добиться нуля смертей.

Новшеством «Семи дней опасности» этого года станет общенациональный конкурс «лучших видео нарушения правил дорожного движения» [в кавычки взята формулировка из статьи Bangkok Post].

Полиция призывает присылать ролики на страницы дорожных радиостанций JS100 и FM91 Trafficpro. Авторов семи лучших видео с нарушениями ПДД ждут призы в размере 10 тыс. бат. Полиция не уточнила, по каким принципам будет оценивать видео и ничего не сказала о том, насколько жесткий контент хотела бы видеть.

В прошлом году за новогодние семь дней опасности на дорогах всего Таиланда погибли 333 человека, еще 2672 были включены в статистику как получившие травмы. На Пхукете за неделю с 29 декабря 2021 года по 4 января 2022 года была зафиксирована одна смерть и 27 травм. При этом, как часто бывает, в статистику не попал минимум один инцидент с летальным исходом, произошедший на границе «Семи дней опасности».

Нынешнюю неделю контроля Пхукет также открывает аварией с летальным исходом, произошедшей вечером 28 декабря, но все же до полуночи. О ДТП сообщила служба спасения Ruamjai, поделившаяся у себя на странице публикацией своего сотрудника по имени Бэнгк. Спасатель Бэнгк в 23:46 выложил в сеть фотографии с места столкновения нескольких авто и мотоцикла и сообщил об одном погибшем. В других публикациях об этой аварии упоминается что мотоциклиста мог сбить нетрезвый водитель-иностранец, говорящий по-русски. Но в условиях пхукетской «дорожной войны» оперативно проверить эту информацию невозможно.

По состоянию на полночь 29 декабря в сводной статистике Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) было зафиксировано 103 смерти и 16965 случаев получения травм с начала года в авариях на Пхукете.