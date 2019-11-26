Таиланд не планирует отказываться от воинского призыва в ближайшей перспективе

Заместитель премьер-министра Таиланда и бывший министр обороны Правит Вонгсуван заявил о том, что страна не планирует отказываться от воинского призыва в ближайшей перспективе на фоне низкого числа желающих пополнить ряды вооруженных сил на добровольной основе.

Новости Пхукета

26 Ноября 2019, 09:46 AM

Фото: Kin Chan I Photographer

В беседе с журналистами 25 ноября господин Вонгсуван отметил, что основная цель воинского призыва состоит в том, чтобы в вооруженных силах не возникало дефицита кадров, при этом сами призывники, по его словам, составляют лишь малую часть из людей, поступающих на военную службу.

«Если мы отменим призыв, а затем Таиланд столкнется с некой угрозой, у нас может оказаться недостаточно солдат для защиты страны. Кто тогда будет за это отвечать?» – цитирует слова вице-премьера Bangkok Post.

Господин Вонгсуван также добавил, что процесс отказа от призывной армии, если на то будет политическая воля, потребует масштабной законодательной работы.

«Также при принятии решения об отмене воинского призыва будет учтено и мнение общественно. Плюс необходимо будет разработать и внедрить альтернативный метод формирования военных кадров, поскольку воинский призыв существовал десятилетиями», – добавил вице-премьер.

«Люди признают, что защита своей страны является долгом тайского мужчины», – добавил он.

Напомним, что с предложением отменить призывную систему на прошлой неделе выступил лидер партии Future Forward Party (FFP) Тханатхорн Джуангрунруакит. Политик представил подготовленный партией проект реформирования системы комплектования вооруженных сил кадрами, а также организовал уличную акцию за отмену призыва в Бангкоке.