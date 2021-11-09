Таиланд не опасается завоза коронавируса туристами, проблема в нелегальных мигрантах

Власти Таиланда не ожидают, что открытие страны для туристов может стать причиной новых вспышек коронавируса в стране. Опасения вызывают не авиапассажиры из-за рубежа (вакцинированные и сдающие ПЦР-тесты), а трудовые мигранты, нелегально пересекающие сухопутные границы страны без какого-либо эпидемиологического контроля.

Новости Пхукета

9 Ноября 2021, 04:54 PM

Авиапассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi 1 ноября. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

О том, что число носителей коронавируса среди туристов крайне мало, заявила официальный представитель Центра по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) Аписамай Срирангсон. Как отметила она, за первую неделю ноября в международные аэропорты прибыли 22,8 тыс. пассажиров. Положительные анализы оказались лишь у 20 человек.

Больше всего пассажиров прилетели из Германии (2,7 тыс.), США (2,7 тыс.), Великобритании (1,5 тыс.), Японии (1,4 тыс.), Южной Кореи (987), России (949), Швеции 817), Франции (774) и ОАЭ (565), сообщает Bangkok Post.

По программе Test & Go, предполагающей отсутствие карантина для полностью привитых туристов из 63 безопасных стран и территорий, прилетели 14,3 тыс. человек. Все они прибыли через четыре аэропорта: Suvarnabhumi, Чианг-Май, Пхукет и Самуи.

По программе Sandbox прибыли 7,5 тыс. человек, причем 6,7 тыс. из них приняла провинция Пхукет. На условиях обязательного карантина в течение семи или десяти дней прилетела еще 1 тыс. человек.

«20 человек с положительными ПЦ-тестами – это всего лишь 0,09% от общего числа прибытий», – подчеркнула госпожа Срирангсон.

Официальный представитель правительства Тханакорн Вангбунконгчана заявил, что власти довольны развитием ситуации. Уровень выявленных случаев коронавируса он назвал «контролируемым».

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) прогнозирует, что в последние два месяца 2021 года страна будет принимать по 300 тыс. гостей, а доходы от этих прибытий будут распределены по многим регионам Королевства.

При этом премьер-министр Прают Чан-Оча высказал озабоченность притоком нелегальных мигрантов, пересекающих границу без какого-либо контроля. За прошедшую неделю официальные лица задержали свыше 2,8 тыс. человек, незаконном попавших в Таиланд.

«Статистика показывает, что трудовые мигранты – распространенная причина вспышек COVID-19, особенно на рынках Бангкока, Самут-Сакхона и Чианг-Мая», – указал господин Вангбунконгчана.

Официальный представитель правительства призвал бизнес нанимать на работу только легальных мигрантов, обеспечивать им надлежащий карантин и вакцинацию, а также следить за исполнением работниками мер защиты от распространения коронавируса.

В понедельник, 8 ноября, правительство сообщило о целом ряде новых кластеров коронавируса, связанных с рынками. Вспышки заболевания были выявлены в провинциях Чианг-Май, Сурин, Удон-Тхани, Пхитсанулок, Чантхабури, Чонбури, Прачуап-Кхири-Кхан, Ратчабури, Пхетчабури и Сонгкхла.

Суточное количество новых выявленных случае заболевания составило 6,9 тыс., скончался 61 заболевший.